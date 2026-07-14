В Киеве мужчина обещал «бронирование» от мобилизации за 7 тысяч долларов — его задержали

Подозреваемый во время нескольких встреч убеждал, что благодаря его помощи знакомый может избежать мобилизации.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 47-летнему жителю Киевской области, который, по версии следствия, обещал знакомому помочь избежать мобилизации путем трудоустройства на предприятие оборонно-промышленного комплекса с возможностью получения бронирования.

По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, мужчина во время нескольких встреч убеждал безработного киевлянина, что благодаря его помощи тот сможет избежать мобилизации. При этом подозреваемый не раскрывал, на какое именно предприятие планирует трудоустроить мужчину, отмечая, что об этом станет известно позже.

Свои услуги он оценил в 7 тысяч долларов США. Правоохранители задержали мужчину во время получения денег.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове разоблачили двух сотрудников Управления полиции охраны в Харьковской области и их знакомого, которые, по версии следствия, организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанного для получения отсрочки от мобилизации.

Один из правоохранителей в феврале 2026 года узнал, что товарища его знакомой сняли с розыска в приложении «Резерв+». Полицейский объяснил мужчине, что это не гарантирует избежания дальнейшего призыва, и предложил «решить вопрос». К схеме он привлек своего коллегу — полицейского-водителя — и гражданского сообщника.

По данным следствия, мужчине предложили фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. При этом ему пообещали, что фактически работать не придется, но он получит отсрочку от мобилизации. За такие услуги фигуранты просили 4 500 долларов США.

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