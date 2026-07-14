Домен t.me заблокирован: что это значит для пользователей и как теперь работает Телеграм

Короткие ссылки Telegram в формате t.me перестали открываться по всему миру после того, как оператор доменной зоны .me, принадлежащей Черногории, прекратил работу этого домена.

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Пользователи Telegram в разных странах столкнулись с проблемой открытия коротких ссылок в формате t.me. Причиной стала приостановка работы домена оператором доменной зоны .me. Об этом сообщает Domain Name Wire.

По информации издания, домен получил статус, который блокирует его разрешение через систему DNS. Из-за этого перестали открываться ссылки на каналы, группы, профили пользователей, отдельные публикации и приглашения в чаты, использующие адрес t.me.

Доменная зона .me принадлежит Черногории. На данный момент официальные причины приостановки работы домена t.me не обнародованы.

Несмотря на это, сам мессенджер Telegram продолжает работать в штатном режиме.

После приостановки работы домена t.me Telegram начал автоматически использовать адрес telegram.me для ссылок на каналы, профили и отдельные публикации.

Стоит отметить, что домен telegram.me был основным адресом сервиса с 2014 года. В конце 2016 года компания перешла на более короткий формат t.me, который с тех пор использовался как основной для распространения ссылок.

ОБНОВЛЕНО: Telegram восстановил доступ к домену t.me.

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