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Домен t.me заблокирован: что это значит для пользователей и как теперь работает Телеграм

14:53, 14 июля 2026
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Короткие ссылки Telegram в формате t.me перестали открываться по всему миру после того, как оператор доменной зоны .me, принадлежащей Черногории, прекратил работу этого домена.
Домен t.me заблокирован: что это значит для пользователей и как теперь работает Телеграм
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Пользователи Telegram в разных странах столкнулись с проблемой открытия коротких ссылок в формате t.me. Причиной стала приостановка работы домена оператором доменной зоны .me. Об этом сообщает Domain Name Wire.

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По информации издания, домен получил статус, который блокирует его разрешение через систему DNS. Из-за этого перестали открываться ссылки на каналы, группы, профили пользователей, отдельные публикации и приглашения в чаты, использующие адрес t.me.

Доменная зона .me принадлежит Черногории. На данный момент официальные причины приостановки работы домена t.me не обнародованы.

Несмотря на это, сам мессенджер Telegram продолжает работать в штатном режиме.

После приостановки работы домена t.me Telegram начал автоматически использовать адрес telegram.me для ссылок на каналы, профили и отдельные публикации.

Стоит отметить, что домен telegram.me был основным адресом сервиса с 2014 года. В конце 2016 года компания перешла на более короткий формат t.me, который с тех пор использовался как основной для распространения ссылок.

ОБНОВЛЕНО: Telegram восстановил доступ к домену t.me.

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