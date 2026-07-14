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Домен t.me заблокували: що це означає для користувачів та як тепер працює Телеграм

14:53, 14 липня 2026
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Короткі посилання Telegram у форматі t.me перестали відкриватися по всьому світу після того, як оператор доменної зони .me, що належить Чорногорії, припинив роботу цього домену.
Домен t.me заблокували: що це означає для користувачів та як тепер працює Телеграм
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Користувачі Telegram у різних країнах зіткнулися з проблемою відкриття коротких посилань у форматі t.me. Причиною стало призупинення роботи домену оператором доменної зони .me. Про це повідомляє Domain Name Wire.

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За інформацією видання, домен отримав статус, який блокує його розпізнавання через систему DNS. Через це перестали відкриватися посилання на канали, групи, профілі користувачів, окремі публікації та запрошення до чатів, що використовують адресу t.me.

Доменна зона .me належить Чорногорії. Наразі офіційних пояснень щодо причин призупинення роботи домену t.me не оприлюднено.

Попри це, сам месенджер Telegram продовжує працювати у штатному режимі. 

Після призупинення роботи домену t.me Telegram почав автоматично використовувати адресу telegram.me для посилань на канали, профілі та окремі публікації.

Варто зазначити, що домен telegram.me був основною адресою сервісу з 2014 року. Наприкінці 2016 року компанія перейшла на коротший формат t.me, який відтоді використовувався як основний для поширення посилань.

ОНОВЛЕНО: Telegram відновив доступ до домену t.me.

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