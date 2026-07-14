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Герман Сметанін оголосив про звільнення з посади гендиректора «Укроборонпрому»

15:37, 14 липня 2026
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Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».
Герман Сметанін оголосив про звільнення з посади гендиректора «Укроборонпрому»
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Герман Сметанін оголосив про завершення роботи на посаді генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

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Він працював на посаді з липня 2025 року.

Посадовець не повідомив причин свого звільнення з посади. Водночас його відставка відбулася на тлі скандалу навколо складів «Укроборонпрому» у Вишневому Київської області.

У ніч на 6 липня російські війська здійснили масований обстріл міста. Після атаки у Вишневому зафіксували вторинну детонацію, через що евакуювали близько 600 людей. Внаслідок удару у місті було пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. 

9 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що об’єкт у Вишневому, який став ціллю російського обстрілу, був складом боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».

Через кілька днів заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів Володимиру Зеленському, що керівники двох державних підприємств діяли з порушенням закону та всупереч рішенню Ставки верховного головнокомандувача.

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звільнення Укроборонпром

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