У Вишневому евакуювали понад 500 людей через загрозу повторної детонації — МВС

Унаслідок масованої російської атаки на Київ і область загинули 14 людей, у Вишневому через загрозу повторної детонації евакуювали понад 500 жителів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

фото: МВС

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У Вишневому Київської області після масованої російської атаки через загрозу повторної детонації евакуювали понад 500 жителів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Одночасно фахівці обстежують пошкоджені приватні будинки, щоб не пропустити можливих постраждалих.

Загалом на Київщині внаслідок російського удару, за оперативними даними, загинули троє людей.

У Києві внаслідок обстрілу значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під'їзду багатоповерхівки. Там загинули п'ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.

У Дарницькому районі ракета влучила у двір між житловими будинками. Загинули шестеро людей. Рятувальникам вдалося врятувати 28 мешканців, серед яких двоє чотирирічних дітей. Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

За словами Клименка, загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей. Ідентифікація загиблих триває. Майже 60 людей отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Міністр повідомив, що під час сьогоднішньої масованої атаки рятувальникам вдалося врятувати 64 людини.

Через небезпеку для особового складу до ліквідації наслідків удару залучили роботизовану техніку, авіацію, кінологічні розрахунки та піротехніків. П

Крім того, у Дарницькому та Подільському районах Києва розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС.

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