Один військовий — одне авто: чи можна залишити гуманітарний транспорт після звільнення та що буде за його продаж

Гуманітарні авто для військових: за що можуть скасувати реєстрацію та відкрити кримінальне провадження.

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Отримання автомобілів і мотоциклів як гуманітарної допомоги для потреб українських військових уже давно стало звичною практикою. Волонтерські організації та благодійні фонди регулярно передають транспорт на фронт, однак навколо його оформлення й подальшого використання досі виникає чимало запитань.

Чи можна зареєструвати одночасно автомобіль і мотоцикл, якщо обидва були передані одному військовослужбовцю? Чи має право боєць після звільнення зі служби залишити транспорт собі або продати його? І які наслідки можуть настати у разі використання гуманітарного автомобіля не за призначенням?

Міністерство внутрішніх справ надало офіційне роз’яснення щодо правил тимчасового державного обліку транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для військовослужбовців. Водночас окремі положення чинного законодавства викликають додаткові питання, зокрема щодо права розпорядження таким майном після звільнення з військової служби та відповідальності за порушення встановленого порядку.

Один військовий – один гуманітарний транспортний засіб

Порядок тимчасового державного обліку транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога для військовослужбовців, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року № 584 (зі змінами, внесеними постановою № 1235).

Саме ці нормативні акти встановлюють особливу процедуру оформлення такого транспорту та визначають коло осіб, які можуть ним користуватися. У МВС звернули увагу, що незалежно від того, який саме транспорт отримав військовослужбовець як гуманітарну допомогу – легковий автомобіль, мотоцикл чи інший транспортний засіб, – на одну особу може бути оформлений тимчасовий державний облік лише одного транспортного засобу.

Тобто якщо благодійний фонд передав військовому одночасно автомобіль і мотоцикл, зареєструвати обидва транспортні засоби на цього військовослужбовця законодавство не дозволяє. Фактично обмеження стосується не виду транспорту, а кількості транспортних засобів, які можуть перебувати на тимчасовому державному обліку за одним набувачем гуманітарної допомоги.

Якщо в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів уже містяться відомості про автомобіль або інший транспортний засіб, який перебуває на тимчасовому державному обліку за конкретним військовослужбовцем, сервісний центр відмовить у проведенні повторної реєстрації іншого гуманітарного транспортного засобу.

Як поставити транспортний засіб на тимчасовий державний облік?

Для отримання послуги необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС та подати:

заяву військовослужбовця – набувача транспортного засобу (друкується в сервісному центрі МВС за встановленим зразком);

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою (згідно з додатком до постанови КМУ № 584 від 10.05.2022);

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, (затверджену постановою КМУ № 953від 05.09.2023 або постановою КМУ № 174 від 01.03.2022).

Після завершення процедури транспортний засіб отримує номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон.

Таким чином, якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу автомобіль і мотоцикл або кілька транспортних засобів інших категорій, тимчасовий державний облік може бути здійснений лише щодо одного з них. Це вимога чинного законодавства.

Що буде з гуманітарним автомобілем після звільнення із ЗСУ

Поширеною є думка, що після звільнення з військової служби гуманітарний автомобіль автоматично переходить у власність військовослужбовця. Насправді це не так. Як випливає з роз’яснення Головного сервісного центру МВС та положень постанови Кабінету Міністрів України № 584, транспортний засіб, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовця, не набуває статусу його приватної власності лише через постановку на тимчасовий державний облік. Такий облік лише надає право законно користуватися транспортним засобом під час проходження військової служби.

Саме тому після звільнення із Збройних Сил України військовий не може просто залишити автомобіль собі та використовувати його як власне майно. Постанова № 584 визначає вичерпний перелік підстав, за яких транспортний засіб знімається з тимчасового державного обліку. Серед них: звільнення військовослужбовця з військової служби, загибель (смерть) набувача, знищення транспортного засобу, перебування військового в полоні, визнання особою, яка зникла безвісти, призупинення військової служби, перебування на лікуванні понад один місяць, перебування в розшуку через самовільне залишення військової частини або дезертирство, добровільна відмова від транспортного засобу на користь іншого військовослужбовця.

Про настання таких обставин до сервісного центру МВС повідомляє військова частина, після чого транспортний засіб знімається з тимчасового державного обліку. Після цього автомобіль не може залишитися у колишнього військовослужбовця. За загальним правилом його дозволено передати лише іншому військовослужбовцю, який був зазначений в акті приймання-передачі гуманітарної допомоги (таких осіб може бути до п’яти).

Винятком є випадки, коли транспорт передають на відомчий облік державних органів сектору безпеки і оборони або коли автомобіль вибраковується через повне знищення.

Крім того, постановою передбачено ще одну важливу норму. Після припинення або скасування воєнного стану всі транспортні засоби, які залишаються на тимчасовому державному обліку як гуманітарна допомога, протягом трьох місяців мають пройти відомчу реєстрацію у відповідних державних органах сектору безпеки і оборони. Якщо цього не зробити, тимчасовий державний облік буде скасовано, а транспортний засіб вважатиметься необлікованим.

Чи можна продати гуманітарний автомобіль

Відповідь на це питання також є однозначною – ні. Причина полягає в тому, що транспортний засіб, ввезений як гуманітарна допомога, має спеціальний правовий режим. Закон України «Про гуманітарну допомогу» визначає гуманітарну допомогу як цільову безоплатну допомогу, яка повинна використовуватися виключно за тим призначенням, для якого її було надано.

Зміна отримувача гуманітарної допомоги допускається лише у випадках, передбачених законодавством та за погодженням із донором, якщо інше не встановлено законом. Саме тому гуманітарний автомобіль не можна прирівнювати до звичайного майна, яким особа може вільно розпоряджатися: продавати, дарувати чи обмінювати на власний розсуд.

Якщо до сервісного центру МВС надходять документи, які підтверджують використання транспортного засобу не за цільовим призначенням, тимчасовий державний облік такого автомобіля скасовується. Одночасно копії відповідних матеріалів направляються до Міністерства соціальної політики України, яке здійснює контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги.

Нецільовим використанням можуть бути, зокрема: продаж гуманітарного автомобіля, передача його третім особам всупереч встановленому порядку, використання транспорту з метою отримання прибутку, інші правочини щодо розпорядження гуманітарним майном, які суперечать його цільовому призначенню. У певних випадках такі дії можуть мати не лише адміністративні наслідки, а й ознаки кримінального правопорушення.

Так, стаття 201-2 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв або безоплатної допомоги, а також укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. Залежно від вартості предмета правопорушення та інших обставин винній особі може загрожувати покарання аж до позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судова практика: як суди оцінюють незаконне використання гуманітарної допомоги

Попри те, що спеціальний порядок оформлення гуманітарних транспортних засобів для військовослужбовців діє відносно недавно, практика застосування статті 201-2 Кримінального кодексу України вже активно формується. Найчастіше правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження у випадках продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога, або використання такого майна для отримання прибутку.

Приклад 1. Підозра у продажу гуманітарних автомобілів на понад 600 тис. грн

У липні 2024 року Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід особам, яких підозрюють у продажу транспортних засобів, ввезених до України як гуманітарна допомога. За даними слідства, фігуранти справи 947/20821/24 реалізовували автомобілі, призначені для військових потреб, отримавши незаконний прибуток понад 600 тис. грн.

Їхні дії були кваліфіковані за частиною третьою статті 201-2 КК України як продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Суд погодився, що на цьому етапі існують достатні підстави для такої підозри.

Приклад 2. Судова практика №2: продаж трьох гуманітарних автомобілів завершився обвинувальним вироком

У листопаді 2025 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс вирок у справі 359/12864/25 щодо продажу транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для військових. Суд встановив, що обвинувачений, усвідомлюючи гуманітарний статус транспортних засобів, організував продаж трьох автомобілів (KIA Sorento та Suzuki Grand Vitara XL-7), які були ввезені для забезпечення потреб військовослужбовців.

Загальна вартість автомобілів перевищувала поріг «значного розміру», визначений приміткою до статті 201-2 Кримінального кодексу України. Дії особи були кваліфіковані за частиною третьою статті 201-2 КК України як продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану. Суд затвердив угоду про визнання винуватості та постановив обвинувальний вирок.

Наведені приклади демонструють, що правоохоронні органи дедалі частіше приділяють увагу використанню гуманітарних транспортних засобів не за цільовим призначенням. Тому військовослужбовцям варто пам’ятати: тимчасова державна реєстрація гуманітарного автомобіля не надає права вільно ним розпоряджатися, а спроба продати чи іншим способом отримати прибуток від такого майна може мати наслідком не лише скасування тимчасового обліку, а й кримінальне переслідування.

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