Конкурси на держслужбу, вибори та децентралізація: які закони Україна має ухвалити в межах Ukraine Facility

Верховна Рада готує шість законопроєктів для виконання зобов’язань за програмою Ukraine Facility.

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування узгодив із новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволодом Ченцовим подальші законодавчі кроки у межах євроінтеграції.

Як повідомили у Комітеті, у роботі перебувають шість законопроєктів, які є «маяками» програми Ukraine Facility — механізму фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

Реформи, які Україна взяла на себе в рамках Ukraine Facility передбачають конкретні євроінтеграційні законопроєкти.

Серед ключових законопроєктів:

Відновлення конкурсів на державну службу (№13478-1)

Документ готується до другого читання. Він передбачає запровадження прозорого відбору на державну службу та формування професійного й доброчесного корпусу держслужбовців відповідно до європейських стандартів.

Врегулювання адміністративного збору (№4380)

Законопроєкт перебуває на підготовці до другого читання. Його мета — упорядкувати систему плати за адміністративні послуги, забезпечити їхню доступність, прозорість та якість.

Медіа у виборчому процесі (№8310)

Документ опрацьовується Комітетом до першого читання. Він передбачає зміни до Виборчого кодексу для імплементації європейської Директиви про аудіовізуальні медіапослуги та встановлення більш прозорих правил роботи медіа під час виборів.

Фінансування виборчих кампаній (№11462)

Законопроєкт про посилення прозорості, нагляду та підзвітності, запровадження єдиного незалежного наглядового органу відповідно до рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеційської комісії.

Парламентська служба (№4530)

Документ готується до другого читання та має запровадити сучасне правове регулювання роботи Апарату Верховної Ради.

Окрему увагу зосереджено на законопроєкті №14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування». Документ готується до другого читання та має стати одним із ключових елементів продовження реформи децентралізації.

Законопроєкт передбачає усунення конфліктів компетенцій між органами місцевого самоврядування різних рівнів та органами виконавчої влади на основі принципів субсидіарності й децентралізації.

Наразі триває також робота з іншими парламентськими комітетами, експертами та міжнародними партнерами щодо визначення повноважень органів влади у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших напрямів.

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