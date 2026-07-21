Розлучення в Україні: 5 помилок, які можуть коштувати квартири, грошей та нервів

5 найпоширеніших помилок під час розлучення, яких припускається майже кожне подружжя.

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Розірвання шлюбу, поділ майна, аліменти та визначення місця проживання дітей — це питання, які після розлучення нерідко стають предметом судових спорів. При цьому багато проблем виникає не через законодавство, а через помилки, яких подружжя припускається ще до звернення до суду або одразу після припинення сімейних відносин.

«Судово-юридична газета» розповідає, які рішення можуть вплинути на подальший захист прав, чи варто поспішати з поданням позову про розірвання шлюбу, коли краще ділити спільне майно та чому усні домовленості між колишнім подружжям не завжди працюють.

Розлучення в Україні: чи має значення, хто першим звернеться до суду

Часто один із подружжя не поспішає подавати позов, очікуючи, поки це зробить інша сторона. Водночас саме від змісту першої позовної заяви нерідко залежить подальший перебіг справи.

Якщо позов подається самостійно, можна одразу сформулювати всі вимоги, які потребують судового вирішення. Зокрема, крім розірвання шлюбу, порушити питання про стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини, порядок участі другого з батьків у її вихованні, зміну прізвища після розлучення, а також за наявності відповідних підстав — заявити вимоги щодо поділу майна.

Якщо ж інший із подружжя звернувся до суду лише з вимогою про розірвання шлюбу, інші питання нерідко доводиться вирішувати окремими судовими процесами. Це означає додаткові витрати часу та коштів.

Поділ майна після розлучення: чому не варто чекати кілька років

Ще одна поширена помилка — залишити питання поділу майна "на потім". Багато хто вважає, що спочатку потрібно офіційно припинити шлюб, а вже потім розбиратися з квартирою, автомобілем чи іншими активами.

Проте зволікання може ускладнити захист своїх прав.

Для звернення до суду з вимогами про поділ спільного майна законодавством встановлено строки позовної давності. Крім того, із часом можуть бути втрачені документи, змінитися фактичні обставини або ж майно може бути продане чи переоформлене на інших осіб.

Саме тому юристи радять не відкладати врегулювання майнових питань без поважних причин.

Усні домовленості після розлучення не гарантують захисту прав

Після розірвання шлюбу колишнє подружжя нерідко домовляється між собою без будь-якого документального оформлення.

Наприклад, один із батьків погоджується добровільно сплачувати кошти на дитину, сторони визначають порядок спілкування з дітьми або домовляються, хто користуватиметься квартирою.

Однак такі домовленості залишаються чинними лише доти, доки обидві сторони добровільно їх виконують. Якщо згодом виникне конфлікт, підтвердити зміст усної домовленості в суді буде вкрай складно.

Саме тому питання щодо поділу майна, утримання дитини, визначення місця її проживання чи порядку участі другого з батьків у вихованні доцільно оформлювати письмовими договорами.

Окреме проживання не припиняє шлюб і не змінює режим майна

Досить поширеною є ситуація, коли подружжя вже давно не проживає разом, але офіційно шлюб не розриває.

З юридичного погляду це означає, що шлюб продовжує існувати.

Відповідно, майно, набуте під час зареєстрованого шлюбу, за загальним правилом вважається спільною сумісною власністю подружжя.

Тому якщо після фактичного припинення сімейних відносин один із подружжя придбає квартиру, будинок чи інше дороге майно до моменту офіційного розлучення, у майбутньому це може стати предметом судового спору. У деяких випадках довести, що таке майно було придбане виключно за особисті кошти, буває непросто.

Чи варто проходити процедуру розлучення без юридичної допомоги

Якщо між подружжям немає спору щодо дітей, майна чи аліментів, процедура розірвання шлюбу зазвичай не викликає істотних труднощів.

Проте ситуація змінюється, коли сторони не можуть дійти згоди щодо виховання дітей, поділу нерухомості, кредитних зобов’язань, аліментів або коли один із подружжя заперечує проти розлучення.

У таких випадках неправильно обрана стратегія може призвести до тривалих судових спорів або негативно вплинути на захист майнових і сімейних прав.

Юридична допомога полягає не лише у складанні процесуальних документів. Вона також допомагає визначити оптимальний спосіб захисту прав, правильно сформулювати позовні вимоги та оцінити можливі ризики ще до початку судового розгляду.

Що варто пам’ятати перед поданням заяви про розірвання шлюбу

Процедура розлучення — це не лише юридичне припинення шлюбу. Вона також пов’язана з вирішенням питань щодо дітей, аліментів, поділу майна та інших прав і обов’язків колишнього подружжя. Саме тому ще до звернення до суду або оформлення розірвання шлюбу варто оцінити всі можливі правові наслідки, щоб у майбутньому уникнути нових конфліктів і повторних судових процесів.

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