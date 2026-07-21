Прем'єр Сергій Корецький обговорив із главою уряду Литви євроінтеграцію, санкції та ініціативу Drone Deal

Сергій Корецький провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом. Сторони обговорили підтримку України, європейську інтеграцію, енергетичну та оборонну співпрацю.

За словами Корецького, він подякував литовському колезі за послідовну підтримку України та наголосив, що Київ покладає великі сподівання на головування Литви в Раді Європейського Союзу у 2027 році і подальшу підтримку євроінтеграції України.

«Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС», — зазначив прем’єр-міністр.

Під час розмови сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, зокрема диверсифікацію постачання скрапленого газу та підтримку України в підготовці до зими.

Окрему увагу було приділено посиленню санкційного тиску на Росію, розвитку оборонної співпраці та реалізації ініціативи Drone Deal.

Крім того, Корецький запросив прем’єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса відвідати Україну найближчим часом.

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