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У Києві шахраї під виглядом СБУ виманили в пенсіонерки майже 1 млн гривень

21:36, 21 липня 2026 54
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81-річній жінці зателефонували та повідомили, що вона підозрюється у державній зраді та фінансуванні країни-агресора через покупку ліків в аптеці, які вироблені у рф.
У Києві шахраї під виглядом СБУ виманили в пенсіонерки майже 1 млн гривень
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У Києві 24-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

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За даними Київської міської прокуратури, 81-річній жінці зателефонували невідомі та представилися працівниками СБУ. Вони повідомили пенсіонерці, що вона нібито підозрюється у державній зраді та фінансуванні країни-агресора через придбання в аптеці ліків, виготовлених у РФ.

Шахраї заявили, що щодо жінки начебто розслідується кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності. Щоб «зняти всі питання правоохоронців», потерпілу переконали співпрацювати з ними.

За вказівкою зловмисників жінка зібрала всі свої заощадження, розклала їх у пакети окремо за валютою та передала нібито співробітнику СБУ, який мав приїхати за грошима.

У результаті пенсіонерка віддала шахраям 9300 доларів США, 4000 євро та 320 тисяч гривень — загалом майже 1 млн гривень.

Як встановили правоохоронці, за грошима до потерпілої прийшла інша літня жінка, яку шахраї також ввели в оману, переконавши, що вона нібито допомагає СБУ.

Усі кошти вона передала 24-річному підозрюваному, який того ж дня переказав їх на крипторахунок.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Центральному районному суді міста Миколаєва ухвалено вирок 37-річному чоловіку, обвинуваченому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Зокрема, чоловік заволодів коштами пенсіонерки у сумі понад 800 тис. грн. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

Судом встановлено, що в обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, з групою осіб виник умисел у заволодінні шляхом обману грошовими коштами 70-річної пенсіонерки.

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прокуратура СБУ шахрай Київ пенсія

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