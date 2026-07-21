  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Не все, що збудували у шлюбі, ділиться навпіл: ВС розглянув справу про АЗС і землю після розлучення

22:36, 21 липня 2026 108
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подружжя побудувало бізнес на землі дружини, а після розлучення чоловік вимагав половину.
Не все, що збудували у шлюбі, ділиться навпіл: ВС розглянув справу про АЗС і землю після розлучення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після розірвання шлюбу чоловік звернувся до суду. Він зазначав, що дружина під час шлюбу безоплатно приватизувала земельну ділянку, а вже на цій землі вони спільними коштами побудували автозаправну станцію.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На його думку, оскільки будівництво фінансувалося обома, спільною власністю мають бути і АЗС, і земельна ділянка.

Верховний Суд же зазначив, що земельна ділянка, безоплатно приватизована одним із подружжя, є його особистою приватною власністю. Якщо під час шлюбу на ній збудовано об’єкт, що є спільною сумісною власністю подружжя, припинення права власності на земельну ділянку чи її частку можливе лише за умови одночасного присудження власнику грошової компенсації. Водночас вимога про визнання майна спільною сумісною власністю не є належним способом захисту, оскільки ефективним способом є визнання права на частку в майні або його поділ.

Деталі справи

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання спільною сумісною власністю та поділ земельної ділянки й побудованої на ній автомобільної заправної станції (АЗС). Позовні вимоги обґрунтовував тим, що за час шлюбу відповідачка отримала земельну ділянку шляхом приватизації, на якій спільними зусиллями та коштами було збудовано та введено в експлуатацію АЗС. Позивач стверджував, що вартість об’єкта істотно збільшилася (з 94 тис. грн до 718 тис. грн), що є підставою для визнання всього майна спільною власністю за ст. 62 СК України.

Позиції суду першої інстанції та апеляційного суду

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов задовольнив частково, визнав АЗС спільним майном, оскільки її збудовано у шлюбі, та визначив частки подружжя по 1/2 у праві власності як на АЗС, так і на земельну ділянку, мотивуючи своє рішення тим, що за ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України право на земельну ділянку слідує за правом власності на будівлю чи споруду.

Рішення Верховного Суду

ВС не погодився з висновками судів попередніх інстанцій в частині задоволених позовних вимог про визнання АЗС БП спільною власністю та поділ спільного майна, рішення в цій частині скасував, ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні цих вимог з огляду на таке.

Вимога про визнання майна спільною власністю не забезпечує ефективного захисту, а є лише підставою для вирішення спору про поділ майна або визнання права на частку. Встановлення обсягу спільно нажитого майна суд має вирішувати в мотивувальній, а не в резолютивній частині рішення.

Земельна ділянка, набута у шлюбі шляхом приватизації, є особистою власністю одного з подружжя. Цивільний закон не містить конструкцій безкомпенсаційного припинення права власності на таку ділянку.

Якщо на особистій земельній ділянці одного з подружжя збудовано спільний об’єкт нерухомості, інший з подружжя має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат на будівництво або врахування цієї суми при поділі іншого спільного майна.

Поділ будівлі в натурі, що тягне за собою перехід права на частку земельної ділянки особи-власника до іншої особи, можливий лише за умови попереднього внесення позивачем грошової компенсації вартості такої частки землі на депозитний рахунок суду (за аналогією до ч. 5 ст. 71 СК України).

Оскільки позивач не посилався на готовність виплатити компенсацію за частку земельної ділянки, а суди попередніх інстанцій не вирішували питання такої компенсації, підстав для задоволення позову в цій частині немає. Позивач не позбавлений права вимагати компенсації своїх витрат на поліпшення майна в межах іншого спору.

Постанова Верховного Суду у справі № 369/3056/21 (провадження № 61-8040св23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд бізнес судова практика розлучення поділ майна АЗС

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 11k
ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 6k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 7k
Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

10:00, 21 липня 2026 4k
Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

10:30, 21 липня 2026 4k
Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

19:40, 20 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

Рада суддів звернулась до Президента та Кабміну з вимогою бюджетного забезпечення нових гарантій для суддів

Рада суддів закликала забезпечити реалізацію закону щодо виплат суддівської винагороди, оскільки Мінфін пропонує перенести фінансування нових гарантій суддів на 2027 рік.

Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністр України з гуманітарної політики: шлях від юридичної практики до керівництва Міністерством культури

Тетяна Бережна — юристка з досвідом міжнародної практики, яка перейшла від економічної політики та ринку праці до управління гуманітарною сферою.

За 10 років Україні знадобиться майже 15 млн працівників — у яких сферах очікують найбільший дефіцит

Україна шукає баланс між подоланням кадрового дефіциту, захистом внутрішнього ринку праці та контролем за міграційними процесами.

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр з питань євроінтеграції: повна біографія та дипломатичний шлях

Всеволод Ченцов — дипломат, який представляв Україну в ЄС, Нідерландах та Міжнародному суді ООН, тепер відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]