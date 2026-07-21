За невикористану відпустку військовим можуть виплатити значну компенсацію: кого це стосується

Право на невикористані дні відпустки не втрачається: розповідаємо, хто може претендувати на виплату та як її оформити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці під час воєнного стану нерідко не можуть повністю використати щорічну відпустку через виконання бойових і службових завдань. Через це виникає поширене запитання: чи втрачається право на невикористані дні відпочинку. Законодавство передбачає, що такі дні не згорають, а під час звільнення військовослужбовець може або використати їх до виключення зі списків особового складу, або отримати за них грошову компенсацію. Причому виплата може охоплювати не лише поточний рік, а й усі попередні роки служби, якщо відпустка не була використана.

Скільки днів відпустки мають військовослужбовці під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану військовослужбовці мають право на 30 календарних днів щорічної основної відпустки. Однак через виконання бойових і службових завдань скористатися нею повністю вдається не завжди.

Водночас невикористані дні відпустки не втрачаються.

Коли можна отримати компенсацію за невикористану відпустку

Під час звільнення військовослужбовець має право:

використати невикористану відпустку до виключення зі списків особового складу;

отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні основної та додаткових відпусток;

отримати компенсацію не лише за поточний рік, а й за всі попередні роки служби, якщо відпустка не була використана.

Як розраховують суму компенсації

Розмір грошової компенсації визначають виходячи з грошового забезпечення за останньою штатною посадою військовослужбовця.

Як отримати виплату

Для отримання компенсації військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини з проханням виплатити кошти за невикористані дні відпустки.

Що потрібно перевірити перед звільненням

Перед звільненням варто переконатися:

скільки днів відпустки залишилися невикористаними;

чи передбачено виплату компенсації в наказі про звільнення.

Якщо компенсацію не нарахували або під час розрахунку не врахували всі невикористані дні, доцільно письмово звернутися до командування військової частини з вимогою усунути порушення.

Право на щорічну відпустку за військовослужбовцем зберігається, а невикористані дні можна або використати перед звільненням, або отримати за них грошову компенсацію, у тому числі за попередні роки служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.