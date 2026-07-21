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За невикористану відпустку військовим можуть виплатити значну компенсацію: кого це стосується

23:48, 21 липня 2026 166
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Право на невикористані дні відпустки не втрачається: розповідаємо, хто може претендувати на виплату та як її оформити.
За невикористану відпустку військовим можуть виплатити значну компенсацію: кого це стосується
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Військовослужбовці під час воєнного стану нерідко не можуть повністю використати щорічну відпустку через виконання бойових і службових завдань. Через це виникає поширене запитання: чи втрачається право на невикористані дні відпочинку. Законодавство передбачає, що такі дні не згорають, а під час звільнення військовослужбовець може або використати їх до виключення зі списків особового складу, або отримати за них грошову компенсацію. Причому виплата може охоплювати не лише поточний рік, а й усі попередні роки служби, якщо відпустка не була використана.

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Скільки днів відпустки мають військовослужбовці під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану військовослужбовці мають право на 30 календарних днів щорічної основної відпустки. Однак через виконання бойових і службових завдань скористатися нею повністю вдається не завжди.

Водночас невикористані дні відпустки не втрачаються.

Коли можна отримати компенсацію за невикористану відпустку

Під час звільнення військовослужбовець має право:

  • використати невикористану відпустку до виключення зі списків особового складу;
  • отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні основної та додаткових відпусток;
  • отримати компенсацію не лише за поточний рік, а й за всі попередні роки служби, якщо відпустка не була використана.

Як розраховують суму компенсації

Розмір грошової компенсації визначають виходячи з грошового забезпечення за останньою штатною посадою військовослужбовця.

Як отримати виплату

Для отримання компенсації військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини з проханням виплатити кошти за невикористані дні відпустки.

Що потрібно перевірити перед звільненням

Перед звільненням варто переконатися:

  • скільки днів відпустки залишилися невикористаними;
  • чи передбачено виплату компенсації в наказі про звільнення.

Якщо компенсацію не нарахували або під час розрахунку не врахували всі невикористані дні, доцільно письмово звернутися до командування військової частини з вимогою усунути порушення.

Право на щорічну відпустку за військовослужбовцем зберігається, а невикористані дні можна або використати перед звільненням, або отримати за них грошову компенсацію, у тому числі за попередні роки служби.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці відпустка

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