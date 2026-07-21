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Працівники, які сидять за комп’ютером, можуть піти у додаткову щорічну відпустку: хто і на скільки днів

22:00, 21 липня 2026 261
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Законодавство відносить таку відпустку до категорії відпусток за особливий характер праці, адже така робота пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням.
Працівники, які сидять за комп’ютером, можуть піти у додаткову щорічну відпустку: хто і на скільки днів
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Працівники, чия робота пов’язана з постійним використанням комп’ютера, можуть мати право на щорічну додаткову відпустку. Законодавство відносить таку відпустку до категорії відпусток за особливий характер праці, адже така робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням.

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Відповідно до статті 76 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 4 Закону України «Про відпустки», щорічні додаткові відпустки є одним із видів відпусток, які можуть надаватися працівникам додатково до основної щорічної відпустки.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки», щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці передбачена для окремих категорій працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах, що можуть впливати на стан здоров’я.

Тривалість такої відпустки може становити до 35 календарних днів залежно від виду роботи, професії чи посади. Перелік відповідних виробництв, робіт, професій і посад затверджує Кабінет Міністрів.

До цього переліку належать і працівники, які працюють на електронно-обчислювальних машинах. Для них передбачена щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Водночас право на таку відпустку залежить не від назви посади працівника, а від фактичного виконання роботи за комп’ютером. Про це зазначали у Міністерстві соціальної політики.

Як оформити додаткову відпустку

Щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером надається за заявою працівника. Після отримання такої заяви роботодавець видає відповідний наказ про надання відпустки.

При цьому працівник має враховувати, що законодавство передбачає обмеження щодо одночасного отримання кількох додаткових відпусток за різними підставами.

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку лише за однією підставою, обраною працівником.

Щодо додаткової відпустки за роботу на комп’ютері під час воєнного стану варто знати, що надання працівнику такої відпустки понад 24 к.дн. щорічної основної відпустки під час дії воєнного стану за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження зарплати.

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