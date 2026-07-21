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Работники, которые сидят за компьютером, могут уйти в дополнительный ежегодный отпуск: кто и на сколько дней

22:00, 21 июля 2026 262
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Законодательство относит такой отпуск к категории отпусков за особый характер труда, поскольку такая работа связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой.
Работники, которые сидят за компьютером, могут уйти в дополнительный ежегодный отпуск: кто и на сколько дней
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Работники, чья работа связана с постоянным использованием компьютера, могут иметь право на ежегодный дополнительный отпуск. Законодательство относит такой отпуск к категории отпусков за особый характер труда, поскольку такая работа связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой.

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В соответствии со статьей 76 Кодекса законов о труде Украины и частью первой статьи 4 Закона Украины «Об отпусках», ежегодные дополнительные отпуска являются одним из видов отпусков, которые могут предоставляться работникам дополнительно к основному ежегодному отпуску.

Согласно пункту 1 части первой статьи 8 Закона Украины «Об отпусках», ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предусмотрен для отдельных категорий работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в условиях, которые могут влиять на состояние здоровья.

Продолжительность такого отпуска может составлять до 35 календарных дней в зависимости от вида работы, профессии или должности. Перечень соответствующих производств, работ, профессий и должностей утверждает Кабинет Министров.

К этому перечню относятся и работники, которые работают на электронно-вычислительных машинах. Для них предусмотрен ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4 календарных дней.

В то же время право на такой отпуск зависит не от названия должности работника, а от фактического выполнения работы за компьютером. Об этом отмечали в Министерстве социальной политики.

Как оформить дополнительный отпуск

Ежегодный дополнительный отпуск за работу с компьютером предоставляется по заявлению работника. После получения такого заявления работодатель издает соответствующий приказ о предоставлении отпуска.

При этом работник должен учитывать, что законодательство предусматривает ограничения относительно одновременного получения нескольких дополнительных отпусков по разным основаниям.

Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется сверх ежегодного основного отпуска только по одному основанию, выбранному работником.

Что касается дополнительного отпуска за работу на компьютере во время военного положения, следует знать, что предоставление работнику такого отпуска сверх 24 к.дн. ежегодного основного отпуска в период действия военного положения по решению работодателя может осуществляться без сохранения заработной платы.

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