Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

Черкасский районный суд отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в 17 тысяч грн за неявку по повестке, придя к выводу, что такое правонарушение не продолжается, а терцентр комплектования пропустил предусмотренный законом трехмесячный срок для привлечения лица к административной ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел административный иск к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об отмене постановления о наложении штрафа по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП за неявку по повестке.

Суд пришел к выводу, что такое правонарушение не является длящимся, а ТЦК пропустил трехмесячный срок для наложения административного взыскания, в связи с чем отменил постановление о штрафе в размере 17 тыс. грн и закрыл производство по делу.

Обстоятельства дела

В мае 2026 года истец обнаружил, что в приложении «Резерв+» отображаются сведения о наличии у него нарушений правил воинского учета, в частности: «Не прибыли по повестке в ТЦК и СП», в связи с чем 15.01.2026 ТЦК и СП направил обращение в правоохранительные органы о принудительном задержании и доставлении в органы ТЦК и СП для оформления материалов об административном правонарушении.

14.05.2026 истец в соответствии со статьей 279-9 КУоАП через приложение «Резерв+» (электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста) направил предложенное сервисом заявление о непререкании нарушения и согласии на привлечение к административной ответственности в его отсутствие.

15.05.2026 начальником ТЦК и СП вынесено постановление о наложении на истца административного взыскания в виде штрафа в сумме 17 000,00 грн за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 210-1 КУоАП, согласно которому указано: «По результатам изучения сведений и реестровой информации Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов установлено, что ОСОБА_1 не прибыл(а) по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке (ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), чем допустил(а) нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

О времени и месте рассмотрения дела ответчик был уведомлен надлежащим образом. В судебное заседание представитель ответчика не явился. Отзыв на исковое заявление не поступил. Истребованные судом материалы дела об административном правонарушении в суд не поступили.

Мотивы, которыми руководствовался суд при принятии решения

Статьи 17, 65 и пункт 20 части первой статьи 106 Конституции Украины возлагают на государство обязанность обеспечивать оборону Украины, на граждан — обязанность защищать Отечество, а на Президента Украины — полномочия по введению военного положения и объявлению мобилизации.

В связи с вооруженной агрессией РФ Указами Президента Украины №64/2022 «О введении военного положения в Украине» и №69/2022 «Об общей мобилизации», утвержденными Верховной Радой Украины, в государстве введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, действие которых неоднократно продлевалось.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» мобилизация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на перевод государства, его органов и Вооруженных Сил Украины на функционирование в условиях особого периода.

Части первая и третья статьи 22 указанного Закона возлагают на военнообязанных обязанность являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в сроки и место, указанные в повестке. В случае невозможности прибытия по уважительным причинам лицо обязано уведомить об этом ТЦК и СП в установленный законом срок.

Правила воинского учета, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 №1487, также предусматривают обязанность призывников, военнообязанных и резервистов прибывать по вызову ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках.

Часть третья статьи 210-1 КУоАП устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период. Указанная норма является бланкетной и применяется во взаимосвязи с положениями законодательства, регулирующего мобилизационную подготовку и мобилизацию.

В соответствии с пунктом 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 №560, надлежащим подтверждением вручения повестки, направленной почтовой связью, является, в частности, отметка об отказе от ее получения либо об отсутствии лица по сообщенному им адресу.

Вместе с тем в соответствии со статьями 7, 247, 251, 252, 268, 278 и 280 КУоАП привлечение лица к административной ответственности возможно только при условии соблюдения установленной законом процедуры, надлежащего уведомления лица, полного выяснения всех обстоятельств дела и подтверждения события правонарушения и вины лица надлежащими и допустимыми доказательствами.

Аналогичный правовой вывод о необходимости доказывания факта административного правонарушения изложен в постановлении Верховного Суда от 20.05.2020 по делу №524/5741/16-а.

В соответствии со статьями 72, 73, 77 и 90 КАС Украины доказательствами являются надлежащие и допустимые данные, а по делам об обжаловании решений субъекта властных полномочий именно на ответчика возлагается обязанность доказать правомерность своего решения и предоставить суду все материалы, которые стали основанием для его принятия.

Выводы суда по результатам рассмотрения дела

В соответствии с частью седьмой статьи 38 КУоАП административное взыскание за правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП, совершенные в особый период, может быть наложено в течение трех месяцев со дня их выявления, но не позднее одного года со дня их совершения.

Началом течения этого срока является день совершения административного правонарушения, а в отношении длящегося правонарушения — день его выявления.

Верховный Суд в постановлении от 11.04.2018 по делу №804/401/17 указал, что длящимся является правонарушение, связанное с длительным и непрерывным неисполнением возложенной законом обязанности, которое прекращается только после ее исполнения либо прекращения действия соответствующей обязанности.

Суд пришел к выводу, что правонарушение, предусмотренное частью третьей статьи 210-1 КУоАП, заключающееся в неявке военнообязанного либо призывника по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, не является длящимся, а носит одноактный характер и исчерпывается фактом неприбытия в определенные дату, время и место.

Материалами дела установлено, что истец не прибыл по повестке по состоянию на 15.01.2026. Не позднее этой же даты ответчику стало известно о правонарушении, что подтверждается обращением в Национальную полицию относительно розыска и доставления истца.

Вместе с тем постановление о наложении административного взыскания было вынесено лишь 15.05.2026, то есть после истечения трехмесячного срока, установленного частью седьмой статьи 38 КУоАП.

Кроме того, само по себе заявление лица о признании вины не освобождает субъекта властных полномочий от обязанности доказать событие административного правонарушения и виновность лица надлежащими и допустимыми доказательствами. В соответствии с пунктом 7 статьи 247 КУоАП после истечения сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса, производство по делу не может быть начато, а начатое подлежит закрытию.

В соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 286 КАС Украины суд по результатам рассмотрения дела вправе отменить решение субъекта властных полномочий и закрыть производство по делу об административном правонарушении.

Обязанность доказывания правомерности обжалуемого постановления возлагается на ответчика. Однако ответчик не представил отзыв, не предоставил истребованные судом материалы дела и не доказал наличие оснований для привлечения истца к административной ответственности.

Конституционный Суд Украины в решении от 22.12.2010 №23-рп/2010 и Верховный Суд в постановлении от 08.07.2020 по делу №463/1352/16-а подчеркнули, что в делах об административных правонарушениях действует конституционный принцип презумпции невиновности, а все сомнения относительно события правонарушения и виновности лица толкуются в его пользу.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что постановление от 15.05.2026 №R534748 о привлечении истца к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП является противоправным, подлежит отмене, а производство по делу №707/2116/26 — закрытию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.