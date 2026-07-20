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Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

19:40, 20 июля 2026 229
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Пирятинский районный суд Полтавской области пришел к выводу, что сам по себе судебный спор по размеру задолженности не лишает оператора газораспределительной системы права прекратить распределение природного газа.
Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда
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Пирятинский районный суд Полтавской области рассмотрел иск потребителя к АО «Оператор газораспределительной системы «Лубныгаз» о признании противоправными действий по прекращению газоснабжения. Истец утверждал, что оператор ГРМ незаконно прекратил распределение природного газа во время судебного рассмотрения спора о размере задолженности, тогда как ответчик настаивал на правомерности своих действий из-за наличия просроченной задолженности.

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Суть дела

Между сторонами длительное время существовали судебные споры относительно начисления платы за услуги по распределению природного газа и законности прекращения газоснабжения.

Истец пользовался услугами по распределению природного газа на основании договора распределения природного газа, заключенного путем присоединения к его условиям. Ранее суд уже признал безосновательным прекращение газоснабжения, которое произошло в 2021 году, после чего оператор ГРМ восстановил распределение газа. Впоследствии между сторонами возник новый спор относительно правильности начисления платы за услуги по распределению природного газа, по результатам которого суд первой инстанции частично удовлетворил иск, обязал оператора провести перерасчет и взыскал в пользу потребителя материальный ущерб. Это решение было обжаловано оператором ГРМ в апелляционный суд.

После подачи апелляционной жалобы оператор ГРМ повторно прекратил распределение природного газа к дому потребителя в связи с наличием задолженности. Истец считал такие действия незаконными, поскольку, по его мнению, до завершения судебного рассмотрения спора относительно правильности начисления задолженности оператор не имел права прекращать газоснабжение. Кроме того, он утверждал, что уведомление о задолженности содержало недостоверные расчеты, поскольку оператор неправильно определил годовую заказанную мощность и фактический объем потребленного газа, вследствие чего была безосновательно завышена стоимость услуг по распределению природного газа за 2020 год. Истец также отмечал, что отключение было осуществлено дистанционно, без выезда работников на объект и без составления соответствующего акта о прекращении газоснабжения, что, по его мнению, противоречило требованиям Кодекса газораспределительных систем.

Во время рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, поскольку оператор уже восстановил газоснабжение и провел перерасчет за 2020 год. Вместе с тем он продолжил настаивать на признании противоправными действий по прекращению распределения природного газа, указывая, что сам факт судебного спора относительно размера задолженности лишал оператора права применять такую меру.

Представитель АО «Лубныгаз» возражал против иска. Ответчик пояснил, что отключение было осуществлено из-за наличия просроченной задолженности за услуги по распределению природного газа, тогда как потребитель длительное время не оплачивал текущие платежи. Также ответчик привел расчеты стоимости услуг в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем, сообщил о проведении перерасчета за 2020 год и отметил, что порядок определения годовой заказанной мощности соответствовал действующему нормативному регулированию.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела № 544/2402/25, суд установил, что между сторонами существовали договорные правоотношения по распределению природного газа. После признания судом предыдущего прекращения газоснабжения безосновательным распределение природного газа было восстановлено. Вместе с тем в период отключения потребитель не осуществлял оплату услуг по распределению природного газа, в связи с чем образовалась задолженность, размер которой стал предметом отдельного судебного спора.

Анализируя положения Гражданского кодекса Украины, Закона «О рынке природного газа», Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа, суд отметил, что расчеты за услуги по распределению природного газа осуществляются в соответствии с годовой заказанной мощностью объекта потребителя, а потребитель обязан своевременно оплачивать такие услуги. При этом Кодекс газораспределительных систем предусматривает право оператора ГРМ прекратить или ограничить распределение природного газа в случае отсутствия графика погашения задолженности, его несоблюдения либо неуплаты текущих платежей.

Суд установил, что оператор ГРМ соблюдал предусмотренную Кодексом газораспределительных систем процедуру прекращения газоснабжения. Потребитель был заблаговременно письменно уведомлен о наличии задолженности, основаниях и дате прекращения распределения природного газа, а также о сроке для ее погашения. Поскольку в установленный срок задолженность не была погашена, оператор реализовал предусмотренное законодательством право на прекращение распределения природного газа.

Отклоняя доводы истца, суд подчеркнул, что действующее законодательство не содержит положений, запрещающих оператору ГРМ прекращать распределение природного газа лишь на том основании, что потребитель оспаривает сумму задолженности в судебном порядке. Также законодательством не определен минимальный размер задолженности, при наличии которого оператор приобретает право на прекращение газоснабжения. Суд обратил внимание, что основанием для прекращения распределения природного газа стала задолженность, которая преимущественно возникла после июля 2021 года вследствие неуплаты текущих платежей, тогда как спор относительно перерасчета начислений за 2020 год не влиял на правомерность отключения. Кроме того, истец не предоставил собственного расчета суммы задолженности, который опровергал бы расчеты оператора ГРМ.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что прекращение распределения природного газа 17 мая 2024 года было осуществлено с соблюдением требований Кодекса газораспределительных систем, а доказательств противоправности действий оператора ГРМ истец не предоставил. В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска.

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