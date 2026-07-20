Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

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Украинское законодательство гарантирует одноразовую денежную помощь членам семей погибших военнослужащих, однако отдельные жизненные ситуации длительное время оставались за пределами однозначного правового регулирования. Так, спорным был вопрос, имеет ли право на выплату ребенок, который был зачат до гибели военнослужащего, но родился уже после его смерти.

Министерство обороны Украины в последние годы выстраивало защиту на формальной трактовке нормы: право возникает в день смерти, а поскольку ребенка еще не было — права нет. Однако последняя практика Верховного Суда, в частности по делам № 160/22242/24 и № 400/6411/24, изменила этот вектор, поставив интересы ребенка выше бюрократических алгоритмов.

Дело № 160/22242/24

Рассмотрим один из последних кейсов Верховного Суда от 16 июля. Истица обратилась в суд в интересах своей несовершеннолетней дочери. Отец ребенка, военнослужащий, погиб при выполнении боевого задания в ноябре 2022 года. На момент его гибели ребенок был зачат, а родился он только через несколько недель — в декабре 2022 года.

Комиссия Минобороны отказала в назначении доли помощи ребенку, мотивируя это тем, что на дату гибели ребенок еще не родился, а следовательно, не относился к кругу лиц, определенных ст. 16-1 Закона № 2011-XII. Суды первой и апелляционной инстанций сначала поддержали эту позицию.

Коллегия судей Кассационного административного суда не согласилась с такими выводами, приведя развернутую аргументацию, основанную на национальном и международном праве.

Суд сослался на Преамбулу и ст. 3 Конвенции о правах ребенка, которые подчеркивают, что ребенок нуждается в специальной охране как до, так и после рождения, а первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Статья 25 Гражданского кодекса прямо указывает, что в установленных законом случаях интересы зачатого, но еще не рожденного ребенка охраняются, а статья 122 Семейного кодекса подтверждает происхождение ребенка от супругов, если он зачат в браке.

Суд подчеркнул, что дискриминация ребенка по времени его рождения недопустима. Исключение ребенка из круга получателей помощи только из-за того, что он родился после смерти отца, не соответствует цели закона, который носит компенсаторный характер для членов семьи, потерявших кормильца.

Применение Закона № 3515-ІХ и ретроспективное действие

Ключевым моментом стало учет изменений в законодательстве. 29 марта 2024 года вступил в силу Закон № 3515-ІХ, который внес изменения в ст. 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Теперь закон прямо включает в круг лиц, имеющих право на ОДП, детей, зачатых при жизни погибшего лица и рожденных после его смерти.

Верховный Суд обратил внимание на Заключительные и переходные положения этого Закона, которые позволяют применять эти нормы к правоотношениям, возникшим до вступления его в силу, если помощь еще не была полностью назначена другим лицам.

Имеет ли право на помощь ребенок, рожденный после смерти отца?

Да, однозначно имеет. Верховный Суд подчеркнул, что ребенок, зачат при жизни военнослужащего, относится к кругу членов его семьи и имеет безусловное право на ОДП.

Верховный Суд пришел к выводу, что ОДП носит компенсаторный характер для поддержки семьи после утраты кормильца, поэтому исключение ребенка из-за даты его рождения противоречит цели закона и является дискриминационным.

Почему Минобороны продолжает отказывать?

Позиция ведомства базируется на буквальном прочтении п. 2 Постановления КМУ № 168 и Порядка № 975, где указано, что днем возникновения права на помощь является дата смерти, указанная в свидетельстве. Минобороны утверждало, что поскольку по состоянию на эту дату ребенок не имел гражданской правоспособности, которая возникает с момента рождения, он не мог приобрести право на выплату.

Однако такой подход игнорирует принципы недискриминации и равенства прав детей независимо от обстоятельств их рождения. Более того, с 29 марта 2024 года вступили в силу изменения (Закон № 3515-ІХ), которые прямо включили в перечень получателей детей, зачатых при жизни погибшего лица и рожденных после его смерти.

Порядок реализации права, если помощь уже выплатили другим

Это наиболее сложный процедурный вопрос, где ВС разделяет две ситуации:

Помощь еще не выплачена полностью или дело в суде. В деле № 160/22242/24 мать обратилась в Минобороны вовремя, еще до завершения всех выплат. В таком случае Суд обязывает МОУ повторно рассмотреть заявление и включить ребенка в распределение долей.

Помощь уже выплачена другим членам семьи в полном размере (15 млн грн). Верховный Суд в деле № 560/12192/24 пояснил: если государство уже выполнило свое обязательство и выплатило полную сумму первоначальным получателям, например, родителям погибшего, оно не должно платить повторно из бюджета.

Закон № 3515-ІХ прямо закрепил право детей, зачатых при жизни военного и рожденных после его смерти, на ОДП. Однако Переходные положения этого закона содержат важную оговорку.

Государство обязано назначить помощь такому ребенку только при условии, что ОДП еще не была назначена ни одному из лиц, имевших на нее право.

Если помощь уже выплачена другим, ребенок все равно имеет право на свою долю, но реализовать его может исключительно путем предъявления требования к получателям о перераспределении. Вопрос решается либо по взаимному согласию родственников, либо в судебном порядке между получателями.

Верховный Суд подчеркивает, что такой спор носит частноправовой характер. Поскольку деньги уже вышли из государственного бюджета и стали собственностью физических лиц, требование о перераспределении долей рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.

Формирование подхода

Верховный Суд применил комплексный подход к защите прав детей, рожденных после смерти отца-военнослужащего, опираясь на установившуюся судебную практику и недавние изменения в законодательстве.

В деле № 400/6411/24 ВС подтвердил важный приоритет: установление права ребенка на ОДП предшествует любому перераспределению суммы такой помощи.

Суд указал, что наличие у ребенка права на получение денег не может зависеть от того, были ли эти средства уже фактически распределены между другими родственниками (матерью, женой и т. д.).

Если государственный орган противоправно отказал ребенку в назначении помощи на этапе рассмотрения документов, он обязан вернуться к рассмотрению этого заявления, исходя из наличия у ребенка такого права.

Верховный Суд четко разграничил обстоятельства дела № 160/22242/24 и дела № 560/12192/24, что имеет важное значение для способа защиты прав ребенка.

В деле № 560/12192/24 обращение относительно ребенка и установление факта отцовства произошли уже после того, как государство полностью назначило и выплатило помощь другим членам семьи (родителям погибшего).

Поскольку государство уже выполнило свое финансовое обязательство в полном объеме, ребенок может реализовать свое право только путем предъявления требования к фактическим получателям средств о перераспределении долей по взаимному согласию или в судебном порядке.

В деле же № 160/22242/24 мать ребенка обратилась в Минобороны вовремя — до того, как комиссия приняла окончательные решения по всем долям.

Минобороны противоправно отказало в назначении помощи ребенку на этапе формирования протоколов. Поскольку нарушение было допущено самим государственным органом во время процедуры назначения, надлежащим способом защиты является отмена решения комиссии и обязательство Минобороны повторно рассмотреть заявление с учетом прав ребенка.

Таким образом, Суд подтвердил, что государство должно учитывать права нерожденных детей, если о них заявлено во время процедуры выплаты, а не перекладывать бремя перераспределения средств на ребенка, которому сами же органы власти противоправно отказали.

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