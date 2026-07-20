Секретное завещание: как оформить документ, который не прочитает даже нотариус

Законодательство позволяет составить завещание, содержание которого до открытия наследства не будет известно никому — даже нотариусу.

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Не все знают, что украинское законодательство позволяет составить завещание таким образом, чтобы его содержание до момента открытия наследства не было известно никому — даже нотариусу. Такая возможность предусмотрена Гражданским кодексом Украины и позволяет максимально защитить последнюю волю человека от постороннего вмешательства. Для этого достаточно самостоятельно подготовить текст документа, запечатать его в конверт и передать нотариусу по специальной процедуре. Такой документ называется секретным завещанием и имеет особый порядок удостоверения и хранения.

Что такое секретное завещание

В соответствии со статьей 1249 Гражданского кодекса Украины секретным является завещание, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием.

То есть секретное завещание — это особая форма завещания, содержание которой не знает даже нотариус. Человек самостоятельно составляет текст документа, запечатывает его в конверт и передает нотариусу для удостоверения и хранения.

Такой способ позволяет обеспечить полную конфиденциальность волеизъявления завещателя до момента открытия наследства.

Как оформляется секретное завещание

Лицо, составившее завещание, подает его нотариусу в заклеенном конверте.

На конверте обязательно должна быть подпись завещателя.

После этого нотариус делает на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет ее печатью и в присутствии завещателя помещает конверт в другой конверт, который также опечатывает.

Именно по такой процедуре удостоверяется секретное завещание в соответствии с требованиями законодательства.

В чем преимущество секретного завещания

Главной особенностью секретного завещания является то, что до момента открытия наследства его содержание остается неизвестным даже нотариусу.

Такой механизм позволяет человеку полностью сохранить в тайне свое волеизъявление и быть уверенным, что никто не ознакомится с содержанием документа до наступления предусмотренных законом оснований.

Почему важно знать о такой возможности

Несмотря на то, что секретное завещание прямо предусмотрено законодательством Украины, многие граждане даже не знают о существовании такой формы оформления последней воли.

Осведомленность о своих правах и предусмотренных законом возможностях помогает выбрать именно тот способ оформления завещания, который в наибольшей степени соответствует потребностям конкретного человека и обеспечивает желаемый уровень конфиденциальности.

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