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Как обновить данные в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков: инструкция

08:30, 21 июля 2026 101
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Обновить персональные данные можно через «Электронный кабинет налогоплательщика».
Как обновить данные в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков: инструкция
Фото: vl.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило, что граждане, изменившие личные данные (фамилию, имя, отчество, место жительства и т. п.), обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. 

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Обновить персональные данные можно через «Электронный кабинет налогоплательщика».

Подать заявление онлайн можно на основании следующих документов:

  • Для граждан Украины: паспорт (книжечка или ID-карта).
  • Для детей (до 14 лет): свидетельство о рождении.
  • Для иностранцев: вид на временное или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

 Пошаговый алгоритм действий в Электронном кабинете:

Вход и создание: Выберите режим «ЭК для граждан», пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)». 

Заполнение данных:

Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т. п.).

Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предыдущие данные.

Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (пребывания). Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица. 

Документы: Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).

Выбор ЦОП: Выберите удобный для вас Центр обслуживания налогоплательщиков, где вы сможете получить готовую карточку налогоплательщика.

Приложения к заявлению 

Предоставление сканированных копий документов является обязательным условием для подачи заявления. Копии должны быть в формате PDF или в виде изображений: 

Для паспортов-книжечек – все заполненные страницы (1–6 и регистрация).

Для ID-карт – обе стороны и выписка о месте жительства.

При смене фамилии, имени, отчества – свидетельство о браке, расторжении брака или о смене имени.

В случае внесения изменений в отношении малолетних лиц (до 14 лет) – свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписка о месте жительства, документ, подтверждающий смену ФИО ребенка (при наличии такой смены).

Финальный этап 

После заполнения нажмите «Сохранить», подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

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