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Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

19:54, 20 июля 2026 278
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным военнослужащего, уклонявшегося от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения.
Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание
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Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, которого обвиняли в уклонении от несения обязанностей военной службы путем иного обмана в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц.

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Суд рассмотрел вопрос об утверждении соглашения о признании виновности, заключенного между прокурором и обвиняемым, а также определил вид и срок наказания. По результатам рассмотрения суд утвердил соглашение, признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытанием.

Суть дела № 686/18816/26

Суд установил, что обвиняемый, являясь военнослужащим военной службы по мобилизации, проходил службу в должности сержанта резерва 106-й запасной роты воинской части. Он был здоров и пригоден к прохождению военной службы, имел воинское звание младшего сержанта.

Согласно материалам уголовного производства, военнослужащий, действуя умышленно в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц и при содействии других лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное уголовное производство, имел целью временно уклониться от выполнения обязанностей военной службы.

Как установил суд, в период с 6 октября 2025 года по 28 ноября 2025 года обвиняемый фактически не находился по месту прохождения военной службы и не выполнял обязанности военнослужащего. Вместо этого он занимался деятельностью, не связанной с военной службой, а именно неофициально работал на шиномонтаже «4колеса» в городе Вышгород Киевской области.

При этом другие лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, согласно версии обвинения, обеспечивали сокрытие его безосновательного отсутствия в воинской части. Они создавали видимость привлечения военнослужащего к выполнению служебных задач за пределами воинской части, способствовали неотражению факта его отсутствия в учете личного состава и сообщали командованию ложные сведения о якобы выполнении им служебных задач.

Таким образом, военнослужащему вменяли уклонение от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 28 и частью 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

22 июня 2026 года между прокурором и обвиняемым при участии его защитника было заключено соглашение о признании виновности.

Военнослужащий полностью и безоговорочно признал свою виновность в совершении уголовного правонарушения при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте.

Стороны согласовали назначение наказания в виде пяти лет лишения свободы с применением положений статьи 75 УК Украины об освобождении от отбывания наказания с испытанием и возложением обязанностей в соответствии со статьей 76 УК Украины.

Также стороны согласовали вопрос взыскания с обвиняемого процессуальных расходов за проведение экспертиз в уголовном производстве в размере 2228,50 грн.

Позиция и выводы суда

Суд указал, что обвинение военнослужащего в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 28 и частью 4 статьи 409 УК Украины, является обоснованным.

Обвиняемый полностью признал свою вину, понимал права, определенные пунктом 1 части 4 статьи 474 УПК Украины, последствия заключения и утверждения соглашения, предусмотренные частью 2 статьи 473 УПК Украины, характер обвинения, вид наказания и другие меры, которые могут быть применены к нему в случае утверждения соглашения судом.

Суд установил, что соглашение о признании виновности заключено сторонами добровольно и не является следствием применения насилия, принуждения, угроз или иных неправомерных обстоятельств.

Содержание соглашения, его условия и порядок заключения соответствуют требованиям статей 469 и 472 УПК Украины. Оснований для отказа в утверждении соглашения, предусмотренных частью 7 статьи 474 УПК Украины, суд не установил.

Суд учел, что прокурор при заключении соглашения принял во внимание обстоятельства, определенные статьей 470 УПК Украины.

Согласованное сторонами наказание суд признал соответствующим общим принципам назначения наказания, не противоречащим интересам общества, справедливым, необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.

В то же время суд учел обстоятельства, смягчающие наказание. В частности, военнослужащий ранее не привлекался к уголовной ответственности, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, искренне раскаялся, положительно характеризовался, добровольно передал 80 000 грн на поддержку Вооруженных Сил Украины, содержит малолетнего ребенка и имеет положительные характеристики по месту прохождения военной службы и работы.

С учетом характера совершенного деяния, способа его совершения, общественной опасности, личности обвиняемого и указанных обстоятельств суд пришел к выводу о необходимости утверждения соглашения и назначения согласованного сторонами наказания с применением статей 75 и 76 УК Украины.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное 22 июня 2026 года между прокурором и военнослужащим.

Обвиняемого признали виновным по части 2 статьи 28 и части 4 статьи 409 УК Украины и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

На основании статьи 75 УК Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года.

Также суд возложил на него обязанности: периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом пробации.

Суд отменил меру пресечения в виде залога и постановил вернуть залогодателю залог в размере 121 120 грн.

Кроме того, с обвиняемого взысканы в пользу государственного бюджета процессуальные расходы за проведение экспертиз в размере 2228,50 грн.

Арест на имущество, наложенный во время досудебного расследования, отменен. Вещественное доказательство — мобильный телефон марки Samsung — возвращено владельцу.

Приговор может быть обжалован в Хмельницкий апелляционный суд через Хмельницкий горрайонный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения в порядке, определенном статьей 394 УПК Украины.

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