Мобилизированный работник ушел в СЗЧ: имеет ли право работодатель его уволить

Ограничения по увольнению работников, проходящих военную службу в особый период, распространяются на увольнение работников по инициативе работодателя.

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Работник, который был мобилизован в ряды Сил обороны Украины и находится в статусе самовольного оставления воинской части (СЗЧ), может прекратить трудовые отношения с работодателем по собственному желанию или по соглашению сторон. При этом сам факт нахождения военнослужащего в СЗЧ не создает дополнительных рисков для предприятия.

Законодательство не запрещает увольнение работника, который проходит военную службу в особый период, если инициатива такого увольнения исходит именно от него.

В частности, прекращение трудового договора по соглашению сторон предусмотрено пунктом 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Такое увольнение не считается увольнением по инициативе работодателя.

В то же время работодатель не может самостоятельно инициировать прекращение трудовых отношений с мобилизованным работником, поскольку за ним сохраняются гарантии, предусмотренные частью третьей статьи 119 КЗоТ Украины.

Эта норма предусматривает сохранение за работниками, призванными на военную службу в особый период, места работы и должности.

Также возможность увольнения мобилизованного работника по собственному желанию подтверждается позицией Министерства социальной политики Украины, изложенной в письме от 14 февраля 2015 года № 1911/0/14-15/06.

Если работник хочет уволиться по собственному желанию, он должен подать соответствующее письменное заявление.

Согласно статье 38 КЗоТ Украины, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя за две недели. Если имеются уважительные причины, работодатель обязан уволить работника в срок, о котором он просит.

После получения заявления работодатель издает приказ об увольнении с указанием основания — по собственному желанию или по соглашению сторон.

Самовольное оставление воинской части не прекращает статус мобилизованного работника и не является основанием для автоматического лишения его трудовых гарантий. То есть даже если военнослужащий находится в СЗЧ, работодатель не получает права уволить его по собственной инициативе.

Факт нарушения воинской дисциплины может иметь последствия в сфере военного законодательства, однако не меняет порядок прекращения трудовых отношений с гражданским работодателем.

При условии, что увольнение происходит исключительно по заявлению работника и без принуждения со стороны предприятия, рисков для работодателя нет.

Нарушением будет ситуация, когда работодатель сам предлагает или заставляет мобилизованного работника написать заявление об увольнении, поскольку это может рассматриваться как нарушение гарантий, установленных статьей 119 КЗоТ Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», самовольное оставление воинской части во время военного положения имеет не только уголовно-правовые последствия, но и непосредственно влияет на финансовое обеспечение военнослужащего. С момента самовольного отсутствия прекращаются выплаты, теряется право на ряд социальных гарантий, а период нахождения вне службы не засчитывается в выслугу лет.