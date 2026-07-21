  1. В Україні

Мобілізований працівник пішов у СЗЧ: чи має право роботодавець його звільнити

07:08, 21 липня 2026 127
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обмеження щодо звільнення працівників, які проходять військову службу в особливий період, поширюються на звільнення працівників за ініціативою роботодавця.
Мобілізований працівник пішов у СЗЧ: чи має право роботодавець його звільнити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівник, який був мобілізований до лав Сил оборони України та перебуває у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), може припинити трудові відносини з роботодавцем за власним бажанням або за угодою сторін. При цьому сам факт перебування військовослужбовця у СЗЧ не створює додаткових ризиків для підприємства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законодавство не забороняє звільнення працівника, який проходить військову службу в особливий період, якщо ініціатива такого звільнення виходить саме від нього.

Зокрема, припинення трудового договору за угодою сторін передбачене пунктом 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Таке звільнення не вважається звільненням з ініціативи роботодавця.

Водночас роботодавець не може самостійно ініціювати припинення трудових відносин із мобілізованим працівником, оскільки за ним зберігаються гарантії, передбачені частиною третьою статті 119 КЗпП України.

Ця норма передбачає збереження за працівниками, призваними на військову службу під час особливого періоду, місця роботи та посади.

Також можливість звільнення мобілізованого працівника за власним бажанням підтверджується позицією Міністерства соціальної політики України, викладеною у листі від 14 лютого 2015 року № 1911/0/14-15/06.

Якщо працівник хоче звільнитися за власним бажанням, він має подати відповідну письмову заяву.

Відповідно до статті 38 КЗпП України, працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши роботодавця за два тижні. Якщо є поважні причини, роботодавець повинен звільнити працівника у строк, про який він просить.

Після отримання заяви роботодавець видає наказ про звільнення із зазначенням підстави — за власним бажанням або за угодою сторін. Самовільне залишення військової частини не припиняє статус мобілізованого працівника і не є підставою для автоматичного позбавлення його трудових гарантій. Тобто навіть якщо військовослужбовець перебуває у СЗЧ, роботодавець не отримує права звільнити його за власною ініціативою. Факт порушення військової дисципліни може мати наслідки у сфері військового законодавства, однак не змінює порядок припинення трудових відносин із цивільним роботодавцем.

За умови, що звільнення відбувається виключно за заявою працівника і без примусу з боку підприємства, ризиків для роботодавця немає. Порушенням буде ситуація, коли роботодавець сам пропонує або змушує мобілізованого працівника написати заяву на звільнення, оскільки це може розцінюватися як порушення гарантій, встановлених статтею 119 КЗпП України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», самовільне залишення військової частини під час воєнного стану має не лише кримінально-правові наслідки, а й безпосередньо впливає на фінансове забезпечення військовослужбовця. Із моменту самовільної відсутності припиняються виплати, втрачається право на низку соціальних гарантій, а період перебування поза службою не зараховується до вислуги років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення війна воєнний стан мобілізація СЗЧ

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 7k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 16k
Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

10:00, 20 липня 2026 5k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 8k
Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

12:03, 19 липня 2026 11k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 10k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ексдружина погрожувала та ображала військового: Верховний Суд заборонив їй наближатися до чоловіка та сина через ризик повторного домашнього насильства

Верховний Суд залишив у силі обмежувальний припис, визнавши, що сімейний конфлікт і спір щодо місця проживання дитини не виключають необхідності такого заходу захисту.

Діти, народжені після загибелі батька на фронті, мають право на частку від 15 млн навіть якщо гроші вже виплачені іншим, — ВС

Чи має право на частку від 15-мільйонної допомоги дитина, яка народилася вже після загибелі батька на фронті, та що робити, допомога вже розподілена та виплачена іншим членам родини.

Самого психіатричного діагнозу недостатньо: у яких випадках суд визнає людину недієздатною

Визнання людини недієздатною є одним із найсерйозніших судових рішень у цивільному праві, адже після нього особа фактично втрачає можливість самостійно розпоряджатися своїм майном, укладати договори та приймати юридично значимі рішення.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Спонсор хотів стягнути 2,5 млн грн з хокейного клубу через затримку хокейного чемпіонату — ВС направив справу на новий розгляд

Через те, що Чемпіонат України з хокею вчасно не стартував, спонсор отримав шанс повернути 2,5 мільйони гривень авансу: Верховний Суд не підтримав рішення, яким з компанії стягнули 9,5 млн грн на користь хокейного клубу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]