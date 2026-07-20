Рада суддів 21 липня проведе засідання: які питання розгляне

На порядок денний засідання РСУ винесено два питання.

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У вівторок, 21 липня, відбудеться засідання Ради суддів України.

На порядок денний засідання винесено два питання:

Щодо реалізації Закону України від 9 червня 2026 року № 4905-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді. Щодо практичного застосування статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо суддів.

Засідання Ради суддів України відбудеться о 13:30 21 липня 2026 року в приміщенні Державної судової адміністрації України та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.

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