Рада суддів 21 липня проведе засідання: які питання розгляне
17:50, 20 липня 2026 211
На порядок денний засідання РСУ винесено два питання.
У вівторок, 21 липня, відбудеться засідання Ради суддів України.
На порядок денний засідання винесено два питання:
- Щодо реалізації Закону України від 9 червня 2026 року № 4905-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді.
- Щодо практичного застосування статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо суддів.
Засідання Ради суддів України відбудеться о 13:30 21 липня 2026 року в приміщенні Державної судової адміністрації України та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.
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