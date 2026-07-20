На Харківщині 4-річний хлопчик упав у колодязь: дитину госпіталізували

Дитину госпіталізували до лікарні з переохолодженням і забоями.

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У місті Валки Богодухівського району Харківської області 4-річний хлопчик упав у дворовий колодязь. Дитину дістали рятувальники, після чого її госпіталізували з переохолодженням і забоями. Про це повідомили у ДСНС.

Інцидент стався 20 липня. На місце події прибули рятувальники та поліцейські, які за допомогою мотузки і спеціального спорядження витягли хлопчика з колодязя та передали його медикам.

Після надання першої допомоги дитину доправили до лікарні. Згодом для транспортування хлопчика до одного з медичних закладів Харкова прибула бригада екстреної медичної допомоги.

У ДСНС закликали батьків не залишати дітей без нагляду навіть на нетривалий час, а також подбати про те, щоб колодязі, люки та інші потенційно небезпечні об’єкти були надійно закриті.

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