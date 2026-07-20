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В Харьковской области 4-летний мальчик упал в колодец: ребенка госпитализировали

18:42, 20 июля 2026 93
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Ребенка госпитализировали в больницу с переохлаждением и ушибами.
В Харьковской области 4-летний мальчик упал в колодец: ребенка госпитализировали
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В Валки Богодуховского района Харьковской области 4-летний мальчик упал в дворовый колодец. Ребенка получили спасатели, после чего его госпитализировали с переохлаждением и ушибами. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Инцидент произошел 20 июля. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые с помощью веревки и специального снаряжения вытащили мальчика из колодца и передали медикам.

После оказания первой помощи ребенка доставили в больницу. Впоследствии для транспортировки мальчика в одно из медицинских учреждений Харькова прибыла бригада экстренной медицинской помощи.

В ГСЧС призывали родителей не оставлять детей без присмотра даже на непродолжительное время, а также позаботиться о том, чтобы колодцы, люки и другие потенциально опасные объекты были надежно закрыты.

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