Неполное или сокращенное рабочее время: в чем разница и как это влияет на зарплату

Неполное и сокращенное рабочее время – это разные режимы работы, имеющие разные правовые основания и последствия, в первую очередь по оплате труда.

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Работники, которые работают меньше установленной нормы часов, могут находиться как на условиях неполного рабочего времени, так и иметь право на сокращенное рабочее время. Эти понятия часто путают, однако они имеют разные правовые основания и по-разному влияют на размер заработной платы.

Неполное рабочее время

Согласно статье 56 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), по договоренности между работником и работодателем может устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя как при приеме на работу, так и уже в процессе трудовых отношений.

В таких условиях работник работает меньше часов, чем предусмотрено полной нормой рабочего времени, а заработная плата начисляется:

пропорционально фактически отработанному времени;

или в зависимости от выполненного объема работ.

Право требовать установления неполного рабочего времени имеют отдельные категории работников. Работодатель обязан удовлетворить такую просьбу, в частности, для:

беременных женщин;

женщин, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в том числе находящегося под опекой;

работников, ухаживающих за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Если инициатором перехода на неполное рабочее время является работодатель из-за изменений в организации производства или труда, это считается изменением существенных условий труда.

Во время военного положения действуют особые правила: работника необходимо уведомить о таких изменениях не позднее дня их введения. Требование о предупреждении за два месяца, предусмотренное общим порядком, на период военного положения не применяется.

Сокращенное рабочее время

Сокращенное рабочее время не является формой неполной занятости. Это государственная гарантия, которая предусматривает уменьшенную норму рабочего времени без уменьшения должностного оклада или тарифной ставки.

Согласно статье 51 КЗоТ, сокращенное рабочее время устанавливается, в частности:

работникам в возрасте от 16 до 18 лет;

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;

отдельным категориям работников, определенным законодательством.

Для медицинских работников нормы сокращенной продолжительности рабочего времени определены приказом Министерства здравоохранения Украины от 25 мая 2006 года №319.

Для работников с вредными условиями труда сокращенная рабочая неделя устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины №163 от 21 февраля 2001 года и №442 от 1 октября 1992 года.

Кроме того, предприятия и учреждения могут за собственные средства устанавливать сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников, в частности для лиц с инвалидностью, работников с детьми до 14 лет или ребенком с инвалидностью, а также одиноких матерей и отцов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, почему предприятия получают информационные письма относительно увеличения количества работников с неполным рабочим временем. Основанием для этого стали данные Пенсионного фонда Украины.