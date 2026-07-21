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Трудоустройство несовершеннолетних: какие правила действуют для работы подростков

11:09, 21 июля 2026 185
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Труд несовершеннолетних в Украине разрешен, однако работодатели должны соблюдать специальные правила, направленные на защиту здоровья, безопасности и прав детей.
Трудоустройство несовершеннолетних: какие правила действуют для работы подростков
Фото: istock
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Законодательство предусматривает особые условия труда для несовершеннолетних работников — от ограничений относительно рабочего времени до запрета выполнения опасных работ. Об этом напомнили в Госслужбе по вопросам труда.

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Несовершеннолетние могут работать, однако для них установлены специальные гарантии и ограничения. Основные правила относительно трудоустройства, рабочего времени, оплаты труда, отпусков и увольнения разъяснены в материалах об особенностях труда несовершеннолетних.

С какого возраста можно работать

По общему правилу на работу могут принимать лиц с 16 лет.

В то же время как исключение:

с 15 лет несовершеннолетние могут работать с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет;

с 14 лет разрешена только легкая работа в свободное от учебы время и также с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет.

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет устанавливаются дополнительные гарантии:

  • не устанавливается испытательный срок (кроме исключений в период военного положения);
  • обязательным является предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем до достижения 21 года медосмотр проводится ежегодно;
  • трудовой договор должен быть заключен в письменной форме (во время военного положения — по согласию сторон);
  • работодатель должен вести специальный учет работников, которым не исполнилось 18 лет.

Сколько могут работать несовершеннолетние

Для подростков установлено сокращенное рабочее время.

Работники в возрасте:

  • от 15 до 16 лет, а также ученики 14–15 лет во время каникул — могут работать максимум 24 часа в неделю;
  • от 16 до 18 лет — максимум 36 часов в неделю.

Если несовершеннолетний совмещает работу с обучением, продолжительность рабочего времени еще меньше:

  • для лиц 15–16 лет — максимум 12 часов в неделю;
  • для лиц 16–18 лет — максимум 18 часов в неделю.

Как оплачивается труд несовершеннолетних

При сокращенной продолжительности рабочего времени заработная плата выплачивается в том же размере, что и взрослым работникам соответствующих категорий при полном рабочем дне.

Если ученики работают в свободное от учебы время, оплата осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Какой отпуск предусмотрен для несовершеннолетних

Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.

Он:

  • предоставляется в удобное для работника время;
  • может быть предоставлен даже до окончания шестимесячного срока работы;
  • не может быть заменен денежной компенсацией;
  • не может не предоставляться работодателем.

Какие работы запрещены для несовершеннолетних

Подростков нельзя привлекать:

  • к тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями и подземным работам;
  • к ночным работам (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работе в выходные дни;
  • к продаже, хранению или транспортировке алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и взрывоопасных веществ.

Также запрещено привлекать несовершеннолетних к работам, связанным исключительно с подъемом и перемещением тяжелых вещей. Такие работы могут выполняться только при отсутствии медицинских противопоказаний, не более одной трети рабочего времени за смену, а подростки до 15 лет к ним не допускаются.

Особенности увольнения несовершеннолетних

Увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей.

В случае сокращения штата, ликвидации предприятия, несоответствия должности или восстановления предыдущего работника увольнение допускается только как исключение и с обязательным последующим трудоустройством.

Родители, опекуны, усыновители или органы контроля могут требовать прекращения трудовых отношений, если работа угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его законные интересы.

Таким образом, труд несовершеннолетних в Украине разрешен, однако работодатели должны соблюдать специальные правила, направленные на защиту здоровья, безопасности и прав детей.

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Гоструда

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