Трудоустройство несовершеннолетних: какие правила действуют для работы подростков
Законодательство предусматривает особые условия труда для несовершеннолетних работников — от ограничений относительно рабочего времени до запрета выполнения опасных работ. Об этом напомнили в Госслужбе по вопросам труда.
Несовершеннолетние могут работать, однако для них установлены специальные гарантии и ограничения. Основные правила относительно трудоустройства, рабочего времени, оплаты труда, отпусков и увольнения разъяснены в материалах об особенностях труда несовершеннолетних.
С какого возраста можно работать
По общему правилу на работу могут принимать лиц с 16 лет.
В то же время как исключение:
с 15 лет несовершеннолетние могут работать с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет;
с 14 лет разрешена только легкая работа в свободное от учебы время и также с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет.
Для работников в возрасте от 16 до 18 лет устанавливаются дополнительные гарантии:
- не устанавливается испытательный срок (кроме исключений в период военного положения);
- обязательным является предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем до достижения 21 года медосмотр проводится ежегодно;
- трудовой договор должен быть заключен в письменной форме (во время военного положения — по согласию сторон);
- работодатель должен вести специальный учет работников, которым не исполнилось 18 лет.
Сколько могут работать несовершеннолетние
Для подростков установлено сокращенное рабочее время.
Работники в возрасте:
- от 15 до 16 лет, а также ученики 14–15 лет во время каникул — могут работать максимум 24 часа в неделю;
- от 16 до 18 лет — максимум 36 часов в неделю.
Если несовершеннолетний совмещает работу с обучением, продолжительность рабочего времени еще меньше:
- для лиц 15–16 лет — максимум 12 часов в неделю;
- для лиц 16–18 лет — максимум 18 часов в неделю.
Как оплачивается труд несовершеннолетних
При сокращенной продолжительности рабочего времени заработная плата выплачивается в том же размере, что и взрослым работникам соответствующих категорий при полном рабочем дне.
Если ученики работают в свободное от учебы время, оплата осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Какой отпуск предусмотрен для несовершеннолетних
Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.
Он:
- предоставляется в удобное для работника время;
- может быть предоставлен даже до окончания шестимесячного срока работы;
- не может быть заменен денежной компенсацией;
- не может не предоставляться работодателем.
Какие работы запрещены для несовершеннолетних
Подростков нельзя привлекать:
- к тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями и подземным работам;
- к ночным работам (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работе в выходные дни;
- к продаже, хранению или транспортировке алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и взрывоопасных веществ.
Также запрещено привлекать несовершеннолетних к работам, связанным исключительно с подъемом и перемещением тяжелых вещей. Такие работы могут выполняться только при отсутствии медицинских противопоказаний, не более одной трети рабочего времени за смену, а подростки до 15 лет к ним не допускаются.
Особенности увольнения несовершеннолетних
Увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей.
В случае сокращения штата, ликвидации предприятия, несоответствия должности или восстановления предыдущего работника увольнение допускается только как исключение и с обязательным последующим трудоустройством.
Родители, опекуны, усыновители или органы контроля могут требовать прекращения трудовых отношений, если работа угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его законные интересы.
Таким образом, труд несовершеннолетних в Украине разрешен, однако работодатели должны соблюдать специальные правила, направленные на защиту здоровья, безопасности и прав детей.
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