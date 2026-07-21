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Ветеранам предлагали разрешить носить короткоствольное оружие: получат ли они такое право

15:21, 21 июля 2026 75
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Инициатива предусматривала предоставить ветеранам право на короткоствольное оружие для самообороны, однако ей не хватило поддержки.
Ветеранам предлагали разрешить носить короткоствольное оружие: получат ли они такое право
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В Украине предлагали предоставить ветеранам войны право на приобретение, хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны. Идея заключалась в том, чтобы люди, имеющие боевой опыт и принимавшие участие в обороне государства, получили дополнительные возможности для защиты себя после возвращения с войны. Однако необходимой поддержки граждан эта инициатива не получила.

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Кому предлагали разрешить носить короткоствольное оружие

Автор петиции в Кабинет министров предлагал предоставить право на приобретение, хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия ветеранам подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и других воинских подразделений и воинских формирований, которые участвуют в отражении вооруженной агрессии РФ и выполняют оборонные и правоохранительные функции.

Предполагалось, что воспользоваться таким правом можно будет только после прохождения общей проверки, установленной для владельцев оружия, либо дополнительной специальной проверки.

Почему ветеранам хотели предоставить дополнительное право на самооборону

Автор обращения отмечал, что ветераны имеют необходимый опыт обращения с оружием, полученный во время службы.

Также он подчеркивал, что многие военнослужащие возвращаются с войны с ранениями и другими последствиями боевых действий, из-за чего не всегда могут постоять за себя или избежать нападения. По его мнению, люди, отдавшие свое здоровье за государство, должны иметь дополнительные права на защиту собственной жизни и здоровья.

Почему правительство не будет рассматривать это предложение

По состоянию на 21 июля петиция №41/009702-26еп набрала 11,5 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

Из-за того, что обращение не преодолело установленный порог поддержки, правительство не обязано рассматривать предложенные изменения.

 

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