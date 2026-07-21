В боевые подразделения передали первые 2 тысячи бронежилетов для женщин в ВСУ

Бронежилеты созданы с учетом особенностей женской анатомии.

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В боевые подразделения Вооруженных Сил Украины направили первую партию из 2000 бронежилетов, созданных с учетом особенностей женской анатомии.

Как отметили в Минобороны, военнослужащие-женщины выполняют боевые задачи наравне с мужчинами, поэтому им необходим бронежилет, который имеет высокий уровень защиты, но при этом учитывает строение тела и не сковывает движения.

Особенностью женского бронежилета является наличие демпферно-климатического подпора. С ним бронежилет удобнее прилегает к телу, меньше давит, лучше вентилируется. Внутри — керамические плиты.

Агентство оборонных закупок ДОТ совместно с Министерством обороны Украины будут собирать отзывы о новинке, чтобы учесть их перед приобретением следующих партий бронежилетов.

Ранее мы рассказывали, что с 2026 года военнослужащим ВСУ будут выдавать специальные женские бронежилеты вместо используемых ныне общевойсковых.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, какие правила действуют в 2026 году для увольнения женщин с военной службы.

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