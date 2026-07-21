За одно и то же нарушение ПДД могут оштрафовать дважды: в каких случаях это законно
Многие водители считают, что за одно и то же нарушение правил дорожного движения в течение одного дня можно получить только один штраф. На самом деле это не так. Решающее значение имеет не дата, а количество отдельных фактов нарушения. Если водитель несколько раз нарушил одно и то же правило, каждый такой случай может стать основанием для вынесения отдельного постановления и нового штрафа.
При каких условиях могут выписать несколько штрафов за день
Украинское законодательство допускает наложение нескольких штрафов за один день, если речь идет о разных, самостоятельных эпизодах нарушения. При этом не имеет значения, что все они подпадают под одну и ту же статью Кодекса Украины об административных правонарушениях или касаются одного и того же пункта Правил дорожного движения.
Каждый отдельный факт нарушения рассматривается самостоятельно. Поэтому за разные случаи нарушения могут вынести отдельные постановления.
Например, если утром камера автоматической фиксации зафиксировала превышение скорости, а вечером водитель снова превысил разрешенную скорость и это также было зафиксировано, речь уже будет идти о двух разных правонарушениях. В такой ситуации водитель может получить два отдельных постановления и, соответственно, два штрафа, даже если оба случая произошли в один и тот же день.
Когда несколько штрафов за одно нарушение не накладывают
В то же время существуют ситуации, когда нарушение носит длящийся характер. В таких случаях его, как правило, рассматривают как один эпизод, а не как несколько отдельных правонарушений.
Примером является неправильная парковка или стоянка автомобиля в одном месте. Если транспортное средство не перемещалось, такое нарушение не считается новым с каждым последующим моментом времени. До момента его выявления фиксируется один случай, а не несколько.
Как работают камеры автофиксации
Особый порядок действует для нарушений, которые фиксируются в автоматическом режиме.
Каждый отдельный факт проезда на запрещающий сигнал светофора или каждое отдельное превышение скорости, зафиксированное камерой в разное время, считается новым правонарушением. Именно поэтому водитель может получить несколько постановлений в течение одного дня, если допустил несколько отдельных нарушений.
Таким образом, главный принцип прост: если речь идет о разных событиях, это разные административные правонарушения, за каждое из которых может быть наложен отдельный штраф. Если же нарушение носит длящийся характер и представляет собой один эпизод, оснований для начисления нескольких штрафов за него, как правило, нет.
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