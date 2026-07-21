За одне й те саме порушення ПДР можуть оштрафувати двічі: у яких випадках це законно

Не кожне повторне порушення вважається одним випадком: розбираємо, коли штрафів може бути кілька.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато водіїв вважають, що за однакове порушення правил дорожнього руху протягом одного дня можна отримати лише один штраф. Насправді це не так. Вирішальне значення має не дата, а кількість окремих фактів порушення. Якщо водій кілька разів порушив одне й те саме правило, кожен такий випадок може стати підставою для окремої постанови та нового штрафу.

За яких умов можуть виписати кілька штрафів за день

Українське законодавство допускає накладення кількох штрафів за один день, якщо йдеться про різні, самостійні епізоди порушення. При цьому не має значення, що всі вони підпадають під одну й ту саму статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення або стосуються одного й того самого пункту Правил дорожнього руху.

Кожен окремий факт порушення розглядається самостійно. Тому за різні випадки порушення можуть винести окремі постанови.

Наприклад, якщо вранці камера автоматичної фіксації зафіксувала перевищення швидкості, а ввечері водій знову перевищив дозволену швидкість і це також було зафіксовано, йтиметься вже про два різні правопорушення. У такій ситуації водій може отримати дві окремі постанови та, відповідно, два штрафи, навіть якщо обидва випадки сталися в один день.

Коли кілька штрафів за одне порушення не накладають

Водночас існують ситуації, коли порушення має безперервний характер. У таких випадках його, як правило, розглядають як один епізод, а не як кілька окремих правопорушень.

Прикладом є неправильне паркування або стоянка автомобіля в одному місці. Якщо транспортний засіб не переміщувався, таке порушення не вважається новим щоразу з плином часу. До моменту його виявлення фіксується один випадок, а не кілька.

Як працюють камери автофіксації

Особливий порядок діє для порушень, які фіксуються в автоматичному режимі.

Кожен окремий факт проїзду на заборонений сигнал світлофора або кожне окреме перевищення швидкості, зафіксоване камерою в різний час, вважається новим правопорушенням. Саме тому водій може отримати кілька постанов протягом одного дня, якщо допустив кілька окремих порушень.

Отже, головний принцип простий: якщо йдеться про різні події, це різні адміністративні правопорушення, за кожне з яких може бути накладено окремий штраф. Якщо ж порушення є безперервним і становить один епізод, підстав для нарахування кількох штрафів за нього, як правило, немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.