Пішов у СЗЧ та працював наркокур’єром: суд виніс вирок військовому на Закарпатті

Під час судового засідання фігурант визнав свою вину і попросив суворо його не карати.

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Рахівський районний суд Закарпатської області виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину та займався перевезенням психотропних речовин. Уродженця Дніпра визнано винним у самовільному залишенні місця служби та незаконному обігу наркотиків, призначивши йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Обставини справи

За матеріалами справи № 305/1582/26, у грудні 2024 року чоловік самовільно залишив військову частину. Після цього він, за даними слідства, займався доставкою наркотичних речовин до різних регіонів України.

12 березня 2026 року, прямуючи на Закарпаття, обвинувачений залишив частину психотропної речовини Альфа-PVP вагою понад 800 грамів під мостом у селі Остриця Чернівецької області. Згодом його автомобіль Honda зупинили на блокпості у селі Лазещина. Під час огляду правоохоронці виявили під капотом ще понад 2,2 кілограма Альфа-PVP.

Після затримання правоохоронці також провели обшуки у Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях, через які чоловік проїжджав транзитом і, за даними слідства, залишав пакунки з наркотиками.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та попросив суд не призначати йому суворе покарання. Суд також врахував негативну характеристику з військової частини, згідно з якою він безвідповідально виконував службові обов’язки та не дотримувався субординації.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи, суд визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини та наркоторгівлі. Йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Дніпропетровщині під час проведення санкціонованого обшуку чоловік, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції. Унаслідок стрілянини поранення отримали двоє бійців спецпідрозділу КОРД. Після цього чоловік скоїв самогубство.

Як повідомили у Національній поліції України, обшук проводився в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснювали слідчі поліції області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

За даними поліції, після збройного опору чоловік, перебуваючи у будинку, здійснив постріл собі в голову. Поранених спецпризначенців госпіталізували. Їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.