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Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

19:40, 20 липня 2026 226
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Пирятинський районний суд Полтавської області дійшов висновку, що сам по собі судовий спір щодо розміру заборгованості не позбавляє оператора газорозподільної системи права припинити розподіл природного газу.
Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду
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Пирятинський районний суд Полтавської області розглянув позов споживача до АТ «Оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» про визнання протиправними дій щодо припинення газопостачання. Позивач стверджував, що оператор ГРМ незаконно припинив розподіл природного газу під час судового розгляду спору про розмір заборгованості, тоді як відповідач наполягав на правомірності своїх дій через наявність простроченого боргу.

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Суть справи

Між сторонами тривалий час існували судові спори щодо нарахування плати за послуги з розподілу природного газу та законності припинення газопостачання.

Позивач користувався послугами розподілу природного газу на підставі договору розподілу природного газу, укладеного шляхом приєднання до його умов. Раніше суд уже визнав безпідставним припинення газопостачання, яке відбулося у 2021 році, після чого оператор ГРМ відновив розподіл газу. Надалі між сторонами виник новий спір щодо правильності нарахування плати за послуги розподілу природного газу, за результатами якого суд першої інстанції частково задовольнив позов, зобов’язав оператора провести перерахунок та стягнув на користь споживача матеріальні збитки. Це рішення було оскаржене оператором ГРМ до апеляційного суду.

Після подання апеляційної скарги оператор ГРМ повторно припинив розподіл природного газу до будинку споживача у зв’язку з наявністю заборгованості. Позивач вважав такі дії незаконними, оскільки, на його думку, до завершення судового розгляду спору щодо правильності нарахування боргу оператор не мав права припиняти газопостачання. Крім того, він стверджував, що повідомлення про заборгованість містило недостовірні розрахунки, оскільки оператор неправильно визначив річну замовлену потужність і фактичний обсяг спожитого газу, внаслідок чого була безпідставно завищена вартість послуг розподілу природного газу за 2020 рік. Позивач також зазначав, що відключення здійснили дистанційно, без виїзду працівників на об’єкт та без складання відповідного акта про припинення газопостачання, що, на його думку, суперечило вимогам Кодексу газорозподільних систем.

Під час розгляду справи позивач уточнив позовні вимоги, оскільки оператор уже відновив газопостачання та провів перерахунок за 2020 рік. Водночас він продовжив наполягати на визнанні протиправними дій щодо припинення розподілу природного газу, зазначаючи, що сам факт судового спору щодо розміру заборгованості позбавляв оператора права застосовувати такий захід.

Представник АТ «Лубнигаз» заперечував проти позову. Відповідач пояснив, що відключення було здійснене через наявність простроченої заборгованості за послуги розподілу природного газу, тоді як споживач протягом тривалого часу не сплачував поточні платежі. Також відповідач навів розрахунки вартості послуг відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, повідомив про проведення перерахунку за 2020 рік та зазначив, що порядок визначення річної замовленої потужності відповідав чинному нормативному регулюванню.

Позиція та висновки суду

Дослідивши матеріали справи № 544/2402/25, суд встановив, що між сторонами існували договірні правовідносини щодо розподілу природного газу. Після визнання судом попереднього припинення газопостачання безпідставним розподіл природного газу був відновлений. Водночас у період відключення споживач не здійснював оплату послуг з розподілу природного газу, у зв’язку з чим утворилася заборгованість, розмір якої став предметом окремого судового спору.

Аналізуючи положення Цивільного кодексу України, Закону «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу, суд зазначив, що розрахунки за послуги розподілу природного газу здійснюються відповідно до річної замовленої потужності об’єкта споживача, а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати такі послуги. При цьому Кодекс газорозподільних систем передбачає право оператора ГРМ припинити або обмежити розподіл природного газу у разі відсутності графіка погашення заборгованості, його недотримання або несплати поточних платежів.

Суд установив, що оператор ГРМ дотримався визначеної Кодексом газорозподільних систем процедури припинення газопостачання. Споживач був завчасно письмово повідомлений про наявність заборгованості, підстави та дату припинення розподілу природного газу, а також про строк для її погашення. Оскільки у визначений строк заборгованість не була погашена, оператор реалізував передбачене законодавством право на припинення розподілу природного газу.

Відхиляючи доводи позивача, суд наголосив, що чинне законодавство не містить положень, які б забороняли оператору ГРМ припиняти розподіл природного газу лише з тієї підстави, що споживач оскаржує суму заборгованості в судовому порядку. Також законодавством не визначено мінімального розміру заборгованості, за наявності якого оператор набуває права на припинення газопостачання. Суд звернув увагу, що підставою для припинення розподілу природного газу стала заборгованість, яка переважно виникла після липня 2021 року внаслідок несплати поточних платежів, тоді як спір щодо перерахунку нарахувань за 2020 рік не впливав на правомірність відключення. Крім того, позивач не надав власного розрахунку суми заборгованості, який би спростовував розрахунки оператора ГРМ.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що припинення розподілу природного газу 17 травня 2024 року здійснено з дотриманням вимог Кодексу газорозподільних систем, а доказів протиправності дій оператора ГРМ позивач не надав. У зв’язку з цим суд відмовив у задоволенні позову.

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