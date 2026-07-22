Скільки грошей потрібно для комфортного життя за кордоном: українці назвали реальні суми

Скільки витрачають українці в Німеччині, Польщі, Франції, Іспанії, Португалії та інших країнах: реальні бюджети сімей і тих, хто живе сам.

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Переїзд до іншої країни змушує переглянути звичний сімейний бюджет. Окрім оренди житла, доводиться враховувати комунальні платежі, продукти, транспорт, страхування, дозвілля, витрати на дітей, домашніх улюбленців та багато інших щоденних потреб.

Українці, які вже тривалий час живуть за кордоном без соціальних виплат, поділилися власним досвідом і назвали суми, яких, на їхню думку, вистачає для комфортного життя у різних країнах.

Які витрати називають українці в Німеччині

Серед відповідей були й детальні приклади щомісячного бюджету. Один із українців, який проживає в Німеччині, розповів, що його витрати складаються з таких основних статей:

оренда житла — 750 євро;

комунальні послуги — 250 євро;

електроенергія — 80 євро;

паркування автомобіля — 60 євро;

автострахування — 80 євро;

пальне — 100 євро;

інтернет — 70 євро;

мобільний зв’язок — 50 євро;

продукти харчування — 1200 євро;

адвокатське страхування — 50 євро;

податок на автомобіль — близько 34 євро на місяць;

витрати на школу, дитину, книги, гуртки та табори — 400 євро;

дозвілля поза домом — 400 євро;

одяг — близько 200 євро;

обслуговування автомобіля — близько 42 євро на місяць;

засоби гігієни — 70 євро;

радіо і телебачення — 12 євро;

відпустки — приблизно 333 євро на місяць.

За його словами, загалом на життя потрібно близько 4200 євро на місяць, не враховуючи непередбачених витрат, таких як ремонт автомобіля, поломка техніки чи інші великі покупки.

Водночас інші українці зазначають, що витрати можуть бути значно меншими. Так, один із учасників обговорення повідомив, що для життя однієї людини у Німеччині йому вистачає 1600–1800 євро на місяць. До цієї суми входять заощадження, подорожі та відвідування ресторанів.

Скільки коштує життя у Франції, Іспанії та Португалії

За словами українців, які живуть у Франції, у невеликих містах оренда житла коштує приблизно 500–800 євро на місяць, продукти — близько 400 євро. Вечеря у ресторані без алкоголю обходиться приблизно у 30 євро, келих вина — близько 10 євро, абонемент до спортзалу — 40–90 євро, а манікюр — приблизно 50 євро. У великих містах витрати вищі, а оренда комфортного житла стартує приблизно від 1000 євро.

Українці, які мешкають в Іспанії, також поділилися своїми розрахунками. За словами одного з учасників обговорення, для однієї людини у Валенсії продукти коштують приблизно 500–600 євро на місяць, а витрати на спорт і б’юті-послуги можуть становити ще 300–400 євро.

Інша родина повідомила, що в Іспанії сім’я із чотирьох людей та кота витрачає близько 3000 євро на місяць. У цю суму входять оренда житла, комунальні послуги, продукти, інтернет, телефон, пальне, одяг та розваги.

Один із українців, який живе у Португалії разом із дружиною, дитиною та собакою, зазначив, що базові сімейні витрати становлять близько 3500 євро на місяць, а ще до 500 євро припадає на додаткові витрати. Він також зауважив, що раніше жив в Іспанії та Італії, і загальний рівень цін там приблизно однаковий.

Який бюджет потрібен у Польщі, Фінляндії, Греції та Грузії

Українці, які проживають у Польщі, розповіли, що сім’я із двох дорослих витрачає приблизно:

оренда житла разом із комунальними послугами — близько 900 євро;

продукти — 600–700 євро;

спортзал — 100 євро на двох;

інтернет і мобільний зв’язок — 35 євро;

б’юті-послуги — близько 150 євро;

розваги — понад 300 євро.

Окремо сім’я планує витрати на відпустку — приблизно 1500–2000 євро.

Серед відповідей були й приклади витрат на життя у Фінляндії. За словами одного з українців, сім’я із двох людей витрачає близько 3000 євро на місяць, хоча для комфортного життя бажано мати 3500–4000 євро. До основних витрат входять оренда житла, продукти, автомобіль, мобільний зв’язок та інші повсякденні платежі.

Також українці поділилися досвідом життя у Грузії та Греції. За їхніми словами, у Грузії оренда квартири разом із комунальними послугами коштує близько 1000 доларів, продукти, кафе та доставка — ще приблизно 500 доларів, транспорт — 50–100 доларів, спортзал — близько 50 доларів, а витрати на домашнього улюбленця — приблизно 50 доларів на місяць.

У Греції, за словами учасників обговорення, оренда житла може коштувати близько 600 доларів, що дозволяє зменшити загальний сімейний бюджет порівняно з Грузією.

Скільки потрібно для життя в інших країнах

Українці також назвали орієнтовні щомісячні суми для комфортного життя в інших країнах:

Балкани — приблизно 1200 євро на одну людину;

Румунія — до 2000 євро;

Латвія — близько 1500 євро;

США (Чикаго) — щонайменше 5000 доларів для покриття базових витрат, 7000–8000 доларів — для комфортного життя, а 10 тисяч доларів і більше — для життя без суттєвих фінансових обмежень.

Єдиного бюджету для життя за кордоном не існує. Підсумкова сума залежить від країни, міста, вартості оренди житла, складу сім’ї, наявності автомобіля, дітей чи домашніх тварин, а також особистих звичок і стилю життя. Саме тому навіть у межах однієї країни щомісячні витрати можуть суттєво відрізнятися.

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