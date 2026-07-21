ВККС ризикує залишитися без нового складу: Рада суддів оголосила додатковий набір кандидатів до конкурсної комісії

Існує ризик завершення повноважень чинного складу ВККС до початку процедури формування нового складу Комісії.

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Рада суддів України одноголосно ухвалила рішення оголосити конкурс з відбору кандидатів до конкурсної комісії, яка здійснюватиме добір кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Під час засідання голова Ради суддів нагадав, що у 2025 році Вища рада правосуддя оголосила процедуру добору членів ВККС. Водночас від Ради суддів бажання взяти участь у конкурсі виявили лише три кандидати, яких і було подано до ВРП.

При цьому законодавство передбачає альтернативний добір кандидатів: на кожну вакантну посаду має претендувати щонайменше двоє осіб, щоб Вища рада правосуддя могла здійснити конкурсний відбір.

Під час обговорення члени Ради також звернули увагу на критичну ситуацію із заповненням вакансій у судовій системі. Зокрема, існує ризик завершення повноважень чинного складу ВККС до початку процедури формування нового складу Комісії.

Учасники засідання наголосили, що, попри відсутність протягом тривалого часу законодавчих змін щодо участі міжнародних експертів у конкурсних процедурах, Рада суддів повинна виконати всі передбачені законом дії, аби не допустити зриву формування нового складу ВККС.

З огляду на період літніх відпусток члени Ради вирішили збільшити строк подання документів із традиційних 45 до 60 днів. Документи прийматимуть до 25 вересня 2026 року, щоб потенційні кандидати мали достатньо часу для підготовки повного пакета документів.

За результатами обговорення проєкт рішення був одноголосно підтриманий.

Підсумовуючи розгляд питання, голова Ради суддів зазначив, що своєчасне проведення конкурсу є одним із ключових завдань Ради, адже без формування нового складу ВККС неможливо забезпечити належне функціонування системи добору та кваліфікаційного оцінювання суддів. Він також наголосив, що формування ВККС залишається одним із ключових елементів судової реформи в Україні.

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