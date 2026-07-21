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Українці можуть отримати до 6 тисяч гривень у серпні: кому нарахують виплати

18:20, 21 липня 2026 115
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Розмір кешбеку залежить від категорії товару і становить 5% або 15%.
Українці можуть отримати до 6 тисяч гривень у серпні: кому нарахують виплати
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Учасники державної програми «Національний кешбек» отримають виплати за травень і червень у серпні. Кошти нараховуватимуть двома окремими траншами, а максимальна сума виплат може становити до 6000 гривень. Кешбек за квітень уже зарахували на спеціальні картки. Використати ці кошти необхідно до 31 липня 2026 року. Після цієї дати невитрачені гроші автоматично повернуться до державного бюджету.

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Виплати за травень і червень, які раніше планували провести у липні, перенесли на серпень. Гроші надходитимуть окремими платежами за кожен місяць. Офіційні дати перерахування поки не оголошені.

У застосунку «Дія» повідомили, що реєстр отримувачів виплат за травень уже сформовано, а перевірити свій статус можна у мобільному застосунку. Реєстр за червень почнуть формувати після завершення всіх виплат за травень.

Наразі до програми «Національний кешбек» долучилися понад 5 мільйонів українців, а виробники зареєстрували понад 400 тисяч товарів, за покупку яких можна отримати компенсацію.

Розмір кешбеку становить 5% або 15% залежно від категорії товару. Перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна на сайті «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія».

Максимальна сума кешбеку, яку можна накопичити за один місяць, становить 3000 гривень. Відтак у серпні учасники програми можуть отримати до 6000 гривень двома окремими виплатами, якщо за травень і червень накопичили максимальну суму.

Кошти з картки «Національний кешбек» можна використати для оплати харчових продуктів, ліків і медичних виробів, книг та іншої друкованої продукції українського виробництва, зареєстрованої у програмі, комунальних послуг, а також на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ. За статистикою, найчастіше українці спрямовують отриманий кешбек на оплату комунальних послуг.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство економіки України повідомило про кінцевий термін використання коштів, накопичених громадянами на картках у межах програми «Національний кешбек».

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