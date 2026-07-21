Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністр України з гуманітарної політики: шлях від юридичної практики до керівництва Міністерством культури

Тетяна Бережна — юристка з досвідом міжнародної практики, яка перейшла від економічної політики та ринку праці до управління гуманітарною сферою.

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Тетяна Бережна — українська юристка та державна діячка, яка пройшла шлях від роботи в провідній юридичній фірмі до керівних посад в уряді. Після кількох років роботи над питаннями економіки, зайнятості та відновлення країни в умовах війни вона очолила гуманітарний напрям у Кабінеті Міністрів. З жовтня 2025 року обіймає посаду Віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики — Міністра культури України.

Освіта та професійна підготовка

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин.

Вищу юридичну освіту здобула в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де отримала ступінь бакалавра за напрямом «Право» та ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Під час навчання проходила стажування у Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP).

Надалі продовжила професійне навчання в Українській школі політичних студій, Аспен Інституті Київ за програмою «Цінності і суспільство», Київській школі економіки за напрямом Government Relations (GR), а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE) за програмою LSE IDEAS «A Global System in Transition and Ukraine’s Reconstruction».

У 2025 році завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при Києво-Могилянській Бізнес-Школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом «Управління та адміністрування».

Юридична практика

Професійну діяльність розпочала у 2011 році в Адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери», де спеціалізувалася на питаннях податкового права. У 2017 році отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Загальний стаж її адвокатської практики становить понад десять років.

У 2017–2021 роках міжнародний юридичний довідник Chambers Europe включав Тетяну Бережну до переліку рекомендованих юристів України у сфері оподаткування, зокрема податкових спорів.

У 2018–2021 роках вона була відзначена міжнародним рейтингом Legal 500 у сфері податкового права, а у 2021–2022 роках увійшла до переліку провідних юристів України у сфері оподаткування за версією Best Lawyers.

Потім, у 2025 році за результатами дослідження «Лідери практик — 2025» Юридичної Газети її включили до десятки найефективніших державних службовців і політиків із досвідом юридичної практики.

Робота в Міністерстві економіки

17 червня 2022 року Тетяну Бережну призначили заступницею Міністра економіки України. На цій посаді вона відповідала за формування та реалізацію державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

До її компетенції входили питання реформування трудового законодавства, створення нових робочих місць, підтримки зайнятості, інтеграції ветеранів у ринок праці, скорочення гендерного розриву в оплаті праці та сприяння поверненню вимушених мігрантів в Україну.

У 2025 році Тетяна Бережна виконувала обов’язки Генеральної комісарки України на Всесвітній виставці EXPO 2025 в Осаці (Японія). Вона координувала представлення України та реалізацію національного павільйону.

Перехід до Міністерства культури

28 липня 2025 року Тетяну Бережну призначили заступницею Міністра культури та стратегічних комунікацій України, а також тимчасово виконуючою обов’язки Міністра культури та стратегічних комунікацій України.

У період виконання обов’язків керівника міністерства вона працювала над питаннями охорони культурної спадщини, кадровими змінами та запуском програми грантової підтримки креативних індустрій.

У вересні 2025 року підписала меморандум із міжнародним альянсом ALIPH про створення Українського фонду культурної спадщини, який має забезпечувати управління міжнародною допомогою для відновлення культурної спадщини України.

Призначення до складу Кабінету Міністрів

21 жовтня 2025 року Тетяну Бережну призначили Віцепрем’єр-міністром України з гуманітарної політики — Міністром культури України.

На посаді вона визначила серед пріоритетів залучення додаткових ресурсів для розвитку культури, збереження культурної спадщини та посилення автономності культурних інституцій.

Також заявила про намір розмежувати функції Міністерства культури у сфері стратегічних комунікацій, передбачивши передачу окремих державних установ у підпорядкування Кабінету Міністрів України із збереженням за міністерством функції формування державної інформаційної політики.

Бачення розвитку культури

Під час призначення на посаду, Тетяна визначила головну мету: переосмислити роль культури як стратегічної основи безпеки, економіки та розвитку держави.

«Культура — не прикраса держави, а її фундамент. На ній стоять економіка, освіта, безпека. Це наш код, памʼять і сенс того, за що ми воюємо».

Також Тетяна підкреслила: «Маємо зробити так, щоб наші діти зростали в Україні, розмовляли українською, ходили до наших музеїв, слухали українських виконавців і читали книжки українських видавництв».

Станом на зараз Тетяна Бережна продовжує обіймати посаду Віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики — Міністра культури України.

Призначення Тетяни Бережної віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики стало продовженням її кар’єри у сфері державного управління. Поєднання юридичної освіти, досвіду роботи в бізнесі та уряді визначило її професійний профіль як управлінця, який бере участь у формуванні державної політики в гуманітарній сфері, питаннях відновлення країни та розвитку культурних інституцій.

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