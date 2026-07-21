Бета-тестування «еАкциз»: ДПС і Мінцифри обговорили вдосконалення системи

Основну увагу приділили роботі електронних документів, сплаті акцизного податку, використанню бюджетних рахунків та технічним змінам, необхідним для стабільного запуску сервісу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба спільно з Міністерством цифрової трансформації провела чергову робочу зустріч із представниками бізнесу, які беруть участь у бета-тестуванні системи «еАкциз». Основними темами обговорення стали формування та обробка електронних документів, взаємодія інформаційних систем ДПС із компонентом «еАкциз», а також використання бюджетних рахунків для сплати акцизного податку під час тестування.

Учасники зустрічі проаналізували практичні питання, що виникли від початку тестування сервісу, розглянули пропозиції щодо вдосконалення його функціоналу та погодили подальший порядок взаємодії і комунікації на етапі тестування сервісів зі сплати акцизного податку.

Окремо сторони зосередилися на питаннях використання бюджетних рахунків, на які під час тестування зараховується акцизний податок. Також обговорили порядок відображення нарахувань у картках платників, механізми повернення коштів та їх зарахування в рахунок майбутніх платежів.

Крім того, учасники опрацювали технічні та нормативні аспекти, необхідні для подальшого вдосконалення системи та забезпечення її стабільної роботи.

У ДПС зазначили, що разом із Мінцифри продовжують співпрацювати з бізнесом у межах бета-тестування «еАкциз». Такий формат роботи дає змогу оперативно враховувати пропозиції користувачів, удосконалювати функціональні можливості системи та забезпечити її ефективне впровадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.