  1. В Україні

Професії з найбільшим попитом: хто найшвидше знаходить роботу у 2026 році

22:54, 21 липня 2026 110
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які вакансії закривають найшвидше.
Професії з найбільшим попитом: хто найшвидше знаходить роботу у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У першому півріччі 2026 року роботодавці за допомогою сервісів Державної служби зайнятості запропонували понад 240 тисяч вакансій. Із них вдалося укомплектувати 131,5 тисячі робочих місць.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас за цей період до служби зайнятості звернулися 230 тисяч людей, які отримали статус безробітного. Однією з головних причин, чому частина людей не змогла працевлаштуватися, стала невідповідність між навичками та кваліфікацією шукачів роботи і очікуваннями роботодавців.

Відтак, за шість місяців 2026 року додаткове навчання за підтримки служби пройшли 37 тисяч людей.

Попри розбіжність між очікуваннями кандидатів та потребами бізнесу, окремі професії мали високі показники працевлаштування.

Найбільше вакансій було укомплектовано за такими напрямами:

  • продавці продовольчих товарів – 6,7 тисяч укомплектованих вакансій;
  • водії автотранспортних засобів – 6,2 тисяч;
  • кухарі – 3,3 тисяч;
  • бухгалтери – 2,7 тисяч;
  • охоронники – 2,4 тисяч;
  • адміністратори – 2,2 тисяч.

Водночас частина вакансій протягом року не отримувала відгуків від шукачів роботи, хоча неодноразово з’являлася у базі.

Це машиніст автомотриси, помічник машиніста електропоїзда, поїзний електромеханік,  моторист, машиніст установок збагачення та брикетування,  мийник літальних апаратів, технік-метеоролог та завідувач ветеринарної клініки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ринок трудові відносини

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 11k
ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 6k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 7k
Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

10:00, 21 липня 2026 4k
Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

10:30, 21 липня 2026 4k
Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

19:40, 20 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

Рада суддів звернулась до Президента та Кабміну з вимогою бюджетного забезпечення нових гарантій для суддів

Рада суддів закликала забезпечити реалізацію закону щодо виплат суддівської винагороди, оскільки Мінфін пропонує перенести фінансування нових гарантій суддів на 2027 рік.

Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністр України з гуманітарної політики: шлях від юридичної практики до керівництва Міністерством культури

Тетяна Бережна — юристка з досвідом міжнародної практики, яка перейшла від економічної політики та ринку праці до управління гуманітарною сферою.

За 10 років Україні знадобиться майже 15 млн працівників — у яких сферах очікують найбільший дефіцит

Україна шукає баланс між подоланням кадрового дефіциту, захистом внутрішнього ринку праці та контролем за міграційними процесами.

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр з питань євроінтеграції: повна біографія та дипломатичний шлях

Всеволод Ченцов — дипломат, який представляв Україну в ЄС, Нідерландах та Міжнародному суді ООН, тепер відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]