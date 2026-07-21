Професії з найбільшим попитом: хто найшвидше знаходить роботу у 2026 році

Які вакансії закривають найшвидше.

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У першому півріччі 2026 року роботодавці за допомогою сервісів Державної служби зайнятості запропонували понад 240 тисяч вакансій. Із них вдалося укомплектувати 131,5 тисячі робочих місць.

Водночас за цей період до служби зайнятості звернулися 230 тисяч людей, які отримали статус безробітного. Однією з головних причин, чому частина людей не змогла працевлаштуватися, стала невідповідність між навичками та кваліфікацією шукачів роботи і очікуваннями роботодавців.

Відтак, за шість місяців 2026 року додаткове навчання за підтримки служби пройшли 37 тисяч людей.

Попри розбіжність між очікуваннями кандидатів та потребами бізнесу, окремі професії мали високі показники працевлаштування.

Найбільше вакансій було укомплектовано за такими напрямами:

продавці продовольчих товарів – 6,7 тисяч укомплектованих вакансій;

водії автотранспортних засобів – 6,2 тисяч;

кухарі – 3,3 тисяч;

бухгалтери – 2,7 тисяч;

охоронники – 2,4 тисяч;

адміністратори – 2,2 тисяч.

Водночас частина вакансій протягом року не отримувала відгуків від шукачів роботи, хоча неодноразово з’являлася у базі.

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