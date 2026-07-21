Двічі пішов у СЗЧ, а потім вбив сусіда: суд виніс вирок військовослужбовцю

Чоловік проходив службу в одній із військових частин на Запорізькому напрямку. У червні та грудні 2024 року він без дозволу залишав місце служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заводський районний суд Запоріжжя визнав винним військовослужбовця, який двічі самовільно залишав військову частину, а після останньої втечі вбив сусіда по гуртожитку. За матеріалами Державного бюро розслідувань, чоловіку призначили 11 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, військовослужбовець проходив службу в одній із військових частин на Запорізькому напрямку. У червні та грудні 2024 року він без дозволу залишав місце служби.

Після другої втечі чоловік повернувся до гуртожитку, де під час конфлікту із сусідом завдав йому смертельних травм.

Згодом правоохоронці затримали військовослужбовця. Під час досудового розслідування він не визнавав своєї вини та заперечував причетність до злочину.

Працівники ДБР зібрали доказову базу, яку суд визнав переконливою для ухвалення обвинувального вироку. Вирок суду набрав законної сили.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», самовільне залишення військової частини під час воєнного стану має не лише кримінально-правові наслідки, а й безпосередньо впливає на фінансове забезпечення військовослужбовця. Із моменту самовільної відсутності припиняються виплати, втрачається право на низку соціальних гарантій, а період перебування поза службою не зараховується до вислуги років.