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Штраф за несправні стоп-сигнали: коли водія можуть покарати та чи можна їхати далі

23:30, 21 липня 2026 13
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Що кажуть ПДР про несправні стоп-сигнали, коли дозволено їхати далі та яке покарання передбачає закон.
Штраф за несправні стоп-сигнали: коли водія можуть покарати та чи можна їхати далі
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Несправні стоп-сигнали можуть стати підставою для штрафу, однак далеко не завжди така поломка означає, що експлуатація автомобіля повністю заборонена. Правила дорожнього руху передбачають окремий порядок дій для водіїв у разі виходу з ладу гальмівних сигналів, а Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за керування транспортним засобом із технічними несправностями. Розповідаємо, які вимоги діють щодо стоп-сигналів, коли дозволено продовжити рух та яке покарання загрожує за таке порушення.

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Якими мають бути стоп-сигнали

Технічні вимоги до гальмівних сигналів визначає ДСТУ 3649:2010. Відповідно до стандарту, транспортний засіб повинен бути обладнаний щонайменше двома задніми гальмівними сигналами червоного кольору. Вони мають автоматично вмикатися під час натискання на педаль гальма та працювати протягом усього часу гальмування.

Ці вимоги визначають, як повинна функціонувати система стоп-сигналів і яким технічним характеристикам вона має відповідати.

Чи можна їхати, якщо стоп-сигнали не працюють

Водночас сам факт несправності гальмівних сигналів не належить до переліку технічних несправностей, за яких Правила дорожнього руху повністю забороняють експлуатацію транспортного засобу.

Експлуатація транспортних засобів із такою несправністю дозволена, але з особливостями.

У такій ситуації водій може продовжити рух, однак зобов’язаний подавати сигнал гальмування рукою відповідно до пункту 9.3 Правил дорожнього руху. Зокрема, про намір знизити швидкість або зупинитися слід попереджати піднятою вгору лівою рукою або правою рукою, зігнутою в лікті під прямим кутом.

Потрібно враховувати пункт 31.5 ПДР, який передбачає:

У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це неможливо — рухатися найкоротшим шляхом до місця стоянки чи ремонту з дотриманням запобіжних заходів.

Тобто ПДР не дозволяють без обмежень продовжувати експлуатацію автомобіля. Водій може лише доїхати до місця ремонту або стоянки, якщо усунути несправність на місці неможливо. При цьому ручні сигнали, передбачені п. 9.3 ПДР, використовуються тоді, коли покажчики повороту або стоп-сигнали не працюють.

Який штраф передбачений

Відповідальність за керування транспортним засобом із технічними несправностями передбачена частиною першою статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перше таке порушення передбачено штраф у розмірі 340 гривень.

Якщо ж протягом року водій повторно вчинить порушення, передбачене статтею 121 КУпАП, відповідальність посилюється. Санкція може становити штраф від 850 до 1700 гривень, позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Коли автомобіль можуть затримати

У визначених законом випадках поліцейські також мають право тимчасово затримати транспортний засіб. Такий захід застосовується відповідно до статті 265-2 КУпАП, якщо для цього є передбачені законом підстави. У разі тимчасового затримання автомобіль може бути доставлений на спеціальний майданчик або стоянку.

Водіям варто регулярно перевіряти справність зовнішніх світлових приладів, адже навіть незначна технічна несправність може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо ж стоп-сигнали вийшли з ладу під час поїздки, Правила дорожнього руху зобов’язують водія попереджати інших учасників дорожнього руху про гальмування встановленими ручними сигналами до усунення несправності.

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