Без конкурсу до КОАС: ВРП вирішила перевести суддю Тетяну Балась

ВРП розглянула рекомендацію ВККС та перевела суддю Тетяну Балась до Київського окружного адміністративного суду без конкурсу.

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Вища рада правосуддя підтримала рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та перевела суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Тетяну Балась на посаду судді Київського окружного адміністративного суду без проведення конкурсу.

Кар’єра судді

Тетяна Балась має значний досвід роботи в адміністративних судах. У березні 2012 року вона була призначена суддею Окружного адміністративного суду міста Севастополя строком на п’ять років. У квітні 2015 року її переведено до Окружного адміністративного суду міста Києва, а у вересні 2019 року призначено на посаду судді цього суду безстроково.

Підстави для переведення

Після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва відповідно до Закону № 2825-IX від 13 грудня 2022 року його справи тимчасово розглядає Київський окружний адміністративний суд. Новий Київський міський окружний адміністративний суд наразі ще не розпочав роботу.

Згідно з рішенням ВРП від 28 травня 2026 року № 1043/0/15-26 у Київському окружному адміністративному суді передбачено 47 штатних посад суддів. Через значне надходження справ навантаження на суддів суттєво зросло, що потребує додаткових кадрових рішень для забезпечення своєчасного розгляду справ.

Кваліфікаційне оцінювання

У травні 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами кваліфікаційного оцінювання визнала Тетяну Балась такою, що відповідає займаній посаді, — вона набрала 735,875 бала.

ВККС, враховуючи досвід роботи судді, її позитивне оцінювання та статус судді ліквідованого суду, рекомендувала перевести Тетяну Балась на вакантну посаду без конкурсу. Вища рада правосуддя підтримала цю рекомендацію.

Мета переведення

У ВРП зазначають, що переведення судді Балась дозволить:

зменшити навантаження на діючих суддів Київського окружного адміністративного суду;

підвищити ефективність роботи суду;

забезпечити своєчасний розгляд адміністративних справ.

Рішення ВРП

ВРП вирішила перевести суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Тетяну Балась на посаду судді Київського окружного адміністративного суду без конкурсу.

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