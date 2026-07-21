«Бронь» за 5 тисяч доларів — у Києві та Львові викрили схему фіктивного працевлаштування викладачами

У Києві та Львові викрито організовану групу, яка понад два роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації.

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Правоохоронці викрили організовану групу, яка понад два роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, через схему відстрочки оформили близько 200 осіб.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за процесуального керівництва прокурорів у Києві та Львові затримано вісьмох учасників групи. Серед них — директорка приватного закладу професійно-технічної освіти та двоє адвокатів. Усім повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, організатори оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили його філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу.

За винагороду від 5 тис. доларів США військовозобов’язаних фіктивно оформлювали викладачами, виготовляли підроблені кадрові, бухгалтерські та навчальні документи, а також подавали до податкових органів відомості про нібито працевлаштування. Крім того, клієнти окремо сплачували кошти для нарахування заробітної плати та сплати податків.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 30 обшуків. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка пропонувала свої послуги щодо фіктивного працевлаштування чоловіків до одного з вищих навчальних закладів столиці з задля бронювання.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Обвинувальний акт щодо працівника університету, який сприяв киянці у фіктивному працевлаштуванні чоловіків до навчального закладу, було скеровано до суду у лютому.

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