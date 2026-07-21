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«Бронь» за 5 тисяч доларів — у Києві та Львові викрили схему фіктивного працевлаштування викладачами

18:02, 21 липня 2026 115
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У Києві та Львові викрито організовану групу, яка понад два роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації.
«Бронь» за 5 тисяч доларів — у Києві та Львові викрили схему фіктивного працевлаштування викладачами
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Правоохоронці викрили організовану групу, яка понад два роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, через схему відстрочки оформили близько 200 осіб.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за процесуального керівництва прокурорів у Києві та Львові затримано вісьмох учасників групи. Серед них — директорка приватного закладу професійно-технічної освіти та двоє адвокатів. Усім повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, організатори оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили його філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу.

За винагороду від 5 тис. доларів США військовозобов’язаних фіктивно оформлювали викладачами, виготовляли підроблені кадрові, бухгалтерські та навчальні документи, а також подавали до податкових органів відомості про нібито працевлаштування. Крім того, клієнти окремо сплачували кошти для нарахування заробітної плати та сплати податків.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 30 обшуків. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка пропонувала свої послуги щодо фіктивного працевлаштування чоловіків до одного з вищих навчальних закладів столиці з задля бронювання. 

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Обвинувальний акт щодо працівника університету, який сприяв киянці у фіктивному працевлаштуванні чоловіків до навчального закладу, було скеровано до суду у лютому.

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