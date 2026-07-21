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«Бронь» за 5 тысяч долларов — в Киеве и Львове разоблачили схему фиктивного трудоустройства преподавателями

18:02, 21 июля 2026 116
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В Киеве и Львове разоблачена организованная группа, которая более двух лет фиктивно трудоустраивала военнообязанных преподавателями частного учебного заведения для получения отсрочки от мобилизации.
«Бронь» за 5 тысяч долларов — в Киеве и Львове разоблачили схему фиктивного трудоустройства преподавателями
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Правоохранители разоблачили организованную группу, которая более двух лет фиктивно трудоустраивала военнообязанных преподавателями частного учебного заведения для получения отсрочки от мобилизации. По данным следствия, через эту схему отсрочку оформили около 200 человек.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, под процессуальным руководством прокуроров Киева и Львова задержаны восемь участников группы. Среди них — директор частного учреждения профессионально-технического образования и двое адвокатов. Всем им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, организаторы обновили лицензию учебного заведения в Киеве, открыли его филиал во Львове и оборудовали помещения для имитации образовательного процесса.

За вознаграждение от 5 тыс. долларов США военнообязанных фиктивно оформляли преподавателями, изготавливали поддельные кадровые, бухгалтерские и учебные документы, а также подавали в налоговые органы сведения о якобы официальном трудоустройстве. Кроме того, клиенты отдельно оплачивали начисление заработной платы и уплату налогов.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели 30 обысков. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянки, которая предлагала услуги по фиктивному трудоустройству мужчин в одно из высших учебных заведений столицы для получения бронирования.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Обвинительный акт в отношении сотрудника университета, который содействовал киевлянке в фиктивном трудоустройстве мужчин в учебное заведение, был направлен в суд в феврале.

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