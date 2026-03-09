15 000 евро за фиктивное трудоустройство в университет ради бронирования — в Киеве разоблачили схему

Женщина помогала мужчинам призывного возраста фиктивно трудоустраиваться в университет ради бронирования.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянки, которая предлагала свои услуги по фиктивному трудоустройству мужчин в один из высших учебных заведений столицы ради получения бронирования. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«За такую помощь женщина брала с военнообязанных 15 000 евро, из которых 5000 евро — для нее, а остальное — работнику университета, который способствовал трудоустройству в учебное заведение. Задержали женщину сразу после получения 5000 евро», — заявили в ведомстве.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Обвинительный акт в отношении работника университета, который способствовал киевлянке в фиктивном трудоустройстве мужчин в учебное заведение, был направлен в суд в феврале.

