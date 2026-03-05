Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Объединённая палата Кассационного административного суда по делу № 160/6949/20 пришла к выводу, что решения судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ключевыми вопросами по данному делу были:

наличие правовых оснований для возмещения материального вреда, причиненного применением нормы закона, которая впоследствии была признана неконституционной; какой орган следует считать надлежащим ответчиком в спорах о возмещении вреда, причиненного физическим или юридическим лицам актами или действиями, признанными неконституционными.

Отвечая на первый из обозначенных вопросов, Объединённая палата отмечает следующее.

С учетом конституционных гарантий судебной защиты, принципа верховенства права, принимая во внимание положения части четвертой статьи 6 КАС Украины, Объединённая палата констатирует, что суд не может отказать в удовлетворении иска по основаниям отсутствия, неполноты или несогласованности законодательного регулирования спорных правоотношений и обязан разрешить спор по существу, обеспечив эффективную защиту нарушенных прав лица.

Объединённая палата отмечает, что судами предыдущих инстанций установлено: истец обратился в суд как бывший прокурор местной прокуратуры, которому в период с июля 2015 года по сентябрь 2019 года должностной оклад как основная составляющая заработной платы был рассчитан в размере меньшем, чем предусмотрено статьей 81 Закона № 1697-VII, и его обращение в суд было обусловлено возникновением права на возмещение вреда, причиненного действием пункта 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины, который был признан неконституционным.

Обстоятельства дела

В июне 2020 года истец обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с государства Украина в лице прокуратуры Днепропетровской области материальный ущерб в виде неполученной части заработной платы, а именно должностного оклада, определенного частью третьей статьи 81 Закона Украины от 14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре», причиненный положениями пункта 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины, признанными неконституционными согласно Решению Конституционного Суда Украины от 26.03.2020 № 6-р/2020, за период с 01.07.2015 по 24.09.2019 в размере 767464,47 грн.

В обоснование исковых требований истец указал, что Законом Украины от 28.12.2014 № 79-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений» раздел VI «Заключительные и переходные положения» БК Украины дополнен пунктом 26, согласно которому нормы и положения статьи 81 Закона № 1697-VІІ применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования, чем, по мнению истца, нарушено его право собственности на имущество, а именно на получение заработной платы в размере, установленном частью третьей статьи 81 Закона №1697-VII.

Истец отметил, что Решением от 26.03.2020 № 6-р/2020 Конституционный Суд Украины признал положения пункта 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» БК Украины не соответствующими Конституции Украины (неконституционными). На этом основании истец, ссылаясь на часть третью статьи 152 Конституции Украины, указывает на то, что он имеет право на возмещение материального ущерба, причиненного принятием закона, который впоследствии признан неконституционным.

Ущерб, о взыскании которого заявлен иск в данном деле, истец определил как разницу между фактически полученными суммами должностного оклада и суммами, которые он должен был бы получать в спорный период, если бы эти должностные оклады выплачивались в том размере, который определен в статье 81 Закона № 1697-VII.

Истец подчеркивал, что предписания части третьей статьи 152 Конституции Украины являются нормами прямого действия, что позволяет ему требовать защиты своего права, нарушенного действием закона, не соответствующего Конституции Украины.

Днепропетровский окружной административный суд решением от 13.10.2020, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда от 26.01.2021, иск удовлетворил. Взыскал с государства Украина в лице Днепропетровской областной прокуратуры в пользу истца материальный ущерб в виде неполученной части заработной платы, а именно должностного оклада, определенного в соответствии с частью третьей статьи 81 Закона №1697-VII, нанесенный положениями пункта 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» БК Украины, признанными неконституционными, за период с 01.07.2015 по 24.09.2019 в сумме 767464,47 грн.

12.02.2021 в Верховный Суд поступила кассационная жалоба Днепропетровской областной прокуратуры, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами предыдущих инстанций норм материального права и нарушение ими норм процессуального права, жалобщик просит отменить решение Днепропетровского окружного административного суда от 13.10.2020 и постановление Третьего апелляционного административного суда от 26.01.2021, принять новое судебное решение, которым отказать в удовлетворении иска.

Верховный Суд постановлением от 23.02.2021 открыл кассационное производство по кассационной жалобе Днепропетровской областной прокуратуры на основании, определенном пунктом 3 части четвертой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

15.04.2021 истец подал в Верховный Суд отзыв на указанную выше кассационную жалобу, в котором просит оставить кассационную жалобу прокуратуры без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменений.

25.05.2023 коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда вынесла определение, которым передала дело № 160/6949/20 по иску истца к государству Украина в лице Днепропетровской областной прокуратуры о возмещении материального ущерба на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Большая Палата Верховного Суда определением от 13.07.2023 вернула дело №160/6949/20 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда для рассмотрения в соответствующей коллегии.

06.08.2024 коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда вынесла постановление, которым передала дело № 160/6949/20 на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Автор: Тарас Лученко

