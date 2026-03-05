  1. В Украине
  2. / Авто

В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД: где установят

10:36, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
35 комплексов установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу.
В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД: где установят
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Общее количество таких приборов в стране увеличится до 377.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

35 комплексов установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу.

Бровары
• пересечение ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление)
• пересечение ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление)
• пересечение ул. Киевская — ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление)
• пересечение ул. Киевская — ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление)

Обухов
• ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки)

Вышгород
• пересечение ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая)
• пересечение просп. Шевченко — ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская)

Белая Церковь
• бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса)
• просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости)
• просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова)

Киевская область
• 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев)
• 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев)
• 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса)
• 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев)

Винница
• ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская)
• пересечение Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы)

Черноморск
• пересечение ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16–47)

Золотоноша
• ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная)

Чернигов
• пересечение просп. Мира — ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко)

Черниговская область
• 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик)

Волынская область
• 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк)

Житомирская область
• 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев)

Ивано-Франковская область
• 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан)
• 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло)
• 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя)
• 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница)

Львовская область
• 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любинь)
• 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Каменополь)
• 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий)
• 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа)
• 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов)
• 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязовая)
• 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов)
• 10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление прибора с. Навария)
• 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый)

Одесская область
• 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
• 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД штраф / штрафы патрульная полиция авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Убил ключом мать и сына: что решил Верховный Суд по делу, которое шокировало Донетчину

Кассационная инстанция оценила доводы осуждённого и проверила законность пожизненного наказания за двойное убийство.

Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

В связи с подачей заявлений об отставке ВСП решила уволить двух судей

Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]