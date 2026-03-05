В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД: где установят
С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Общее количество таких приборов в стране увеличится до 377.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
35 комплексов установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу.
Бровары
• пересечение ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление)
• пересечение ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление)
• пересечение ул. Киевская — ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление)
• пересечение ул. Киевская — ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление)
Обухов
• ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки)
Вышгород
• пересечение ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая)
• пересечение просп. Шевченко — ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская)
Белая Церковь
• бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса)
• просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости)
• просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова)
Киевская область
• 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев)
• 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев)
• 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса)
• 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев)
Винница
• ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская)
• пересечение Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы)
Черноморск
• пересечение ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16–47)
Золотоноша
• ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная)
Чернигов
• пересечение просп. Мира — ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко)
Черниговская область
• 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик)
Волынская область
• 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк)
Житомирская область
• 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев)
Ивано-Франковская область
• 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан)
• 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло)
• 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя)
• 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница)
Львовская область
• 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любинь)
• 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Каменополь)
• 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий)
• 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа)
• 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов)
• 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязовая)
• 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов)
• 10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление прибора с. Навария)
• 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый)
Одесская область
• 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
• 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
