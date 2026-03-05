В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД: где установят

35 комплексов установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу.

С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Общее количество таких приборов в стране увеличится до 377.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Бровары

• пересечение ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление)

• пересечение ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление)

• пересечение ул. Киевская — ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление)

• пересечение ул. Киевская — ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление)

Обухов

• ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки)

Вышгород

• пересечение ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая)

• пересечение просп. Шевченко — ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская)

Белая Церковь

• бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса)

• просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости)

• просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова)

Киевская область

• 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев)

• 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев)

• 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса)

• 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев)

Винница

• ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская)

• пересечение Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы)

Черноморск

• пересечение ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16–47)

Золотоноша

• ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная)

Чернигов

• пересечение просп. Мира — ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко)

Черниговская область

• 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик)

Волынская область

• 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк)

Житомирская область

• 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев)

Ивано-Франковская область

• 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан)

• 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло)

• 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя)

• 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница)

Львовская область

• 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любинь)

• 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Каменополь)

• 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий)

• 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа)

• 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов)

• 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязовая)

• 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов)

• 10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление прибора с. Навария)

• 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый)

Одесская область

• 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)

• 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)

