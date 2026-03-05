Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды
11:24, 5 марта 2026
ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей
Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные суды. Члены ВСП единогласно приняли решение о внесении представлений относительно трех кандидатов, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства, в частности:
- Синельника Руслана Васильевича – на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
- Серебряникова Виктора Евгеньевича – на должность судьи Черниговского апелляционного суда.
- Клименко Лидии Владимировны – на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
При рассмотрении вопроса о внесении представления Президенту Украины о назначении Киричка Станислава Анатольевича – на должность судьи Черниговского апелляционного суда Высшим советом правосудия принято решение объявить перерыв.
