Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные суды. Члены ВСП единогласно приняли решение о внесении представлений относительно трех кандидатов, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства, в частности:

Синельника Руслана Васильевича – на должность судьи Запорожского апелляционного суда. Серебряникова Виктора Евгеньевича – на должность судьи Черниговского апелляционного суда. Клименко Лидии Владимировны – на должность судьи Запорожского апелляционного суда.

При рассмотрении вопроса о внесении представления Президенту Украины о назначении Киричка Станислава Анатольевича – на должность судьи Черниговского апелляционного суда Высшим советом правосудия принято решение объявить перерыв.

