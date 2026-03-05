Страны Северной Европы готовят совместные планы эвакуации населения на случай войны или кризиса

При разработке планов учитывают опыт Украины.

Десять стран Северной Европы договорились разработать совместные планы трансграничной эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

О соответствующей договоренности объявила Швеция. По ее информации, страны планируют координировать действия по эвакуации гражданских, в частности по вопросам транспорта, пограничного контроля, определения коридоров перемещения и организации приема людей.

Как отмечается, Германия и Польша вместе с другими членами НАТО — Эстонией, Латвией, Литвой, Швецией, Норвегией, Финляндией, Исландией и Данией — значительно усилили свое планирование в последние годы на случай возможного будущего вооруженного конфликта с Россией.

Опыт Украины как пример

В заявлении Минобороны Швеции отмечается, что при разработке планов учитывается опыт Украины.

«Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданских», — подчеркнули в ведомстве.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года миллионы украинцев покинули страну, в основном переехав в другие европейские государства.

Что предусматривает планирование

По данным шведской стороны, будущие планы эвакуации будут включать:

организацию транспортировки людей;

определение безопасных маршрутов и коридоров перемещения;

прием и регистрацию эвакуированных;

защиту уязвимых групп населения.

Цель соглашения — усилить систему гражданской защиты на случай крупных кризисов или войны.

Ранее подобные договоренности уже заключили страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва, которые разработали планы на случай, если сотни тысяч людей будут бежать из-за наращивания российских войск или нападения.

Отдельное соглашение об эвакуации в 2024 году также подписали Финляндия и Швеция. Финляндия имеет границу с Россией протяженностью около 1340 км.

