Россия передала двух украинских военнопленных Венгрии – Коордштаб назвал это провокацией

13:00, 5 марта 2026
Украина требует информацию о состоянии военных и доступ к ним.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что передача Россией двух украинских военнопленных Венгрии является грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель — в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечено, что поддержка военных преступлений Москвы и манипулирование судьбами украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

Координационный штаб призвал причастных к этой ситуации отказаться от противоправных действий и не использовать украинских военных, оказавшихся в плену в результате российской агрессии, как инструмент политического влияния.

Украинская сторона также требует предоставить полную информацию о состоянии здоровья пленных и обеспечить доступ уполномоченных представителей Украины к ним.

В штабе подчеркнули, что продолжают работать над возвращением всех граждан Украины и лиц с двойным гражданством из российского плена.

В то же время в Координационном штабе напомнили, что в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже передали из России 11 украинских граждан.

